München (ots) -Neue Folgen ab November im Ersten und vorab in der ARD MediathekEin besonderes Traumpaar mit einer Vergangenheit voller Liebe, Verletzungen und ungelöster Gefühle erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ab November in der 23. Staffel der ARD-Erfolgstelenovela "Sturm der Liebe": Die abenteuerlustige DJane Emilia (Pippa Fee Rupperti) und Massimo (Jaime Ferkic) begegnen sich nicht als Fremde. Das unerwartete Wiedersehen am Fürstenhof trifft beide wie ein Blitz - zumal Massimo inzwischen der Mann an Olivias (Soraya-Keltoum Bouabsa) Seite ist. Olivia ist Emilias ältere Schwester, die seit ihrer Kindheit ihre Vertraute und ihre wichtigste Bezugsperson ist."An Emilia finde ich besonders spannend, dass sie so impulsiv ist. Dadurch gerät bei ihr schnell alles außer Kontrolle. Und ohne zu viel vorwegzunehmen: Ihre Geschichte wird eine echte emotionale Achterbahnfahrt und hat mich so sehr gefordert. Das gesamte Team vor und hinter der Kamera waren dabei eine enorme Unterstützung", so Pippa Fee Rupperti zu ihrer Rolle. 1998 in Wien geboren, absolvierte Pippa Fee Rupperti ihr Schauspielstudium an der Universität Mozarteum Salzburg. Ihre ersten Bühnenerfahrungen sammelte sie von 2022 bis 2024 als festes Ensemblemitglied am Mainfranken Theater Würzburg. Im Fernsehen wirkte sie unter anderem in "Polizeiruf 110: Jenseits des Rechts" (BR) und "München Mord" (ZDF) mit."Meine Figur des Massimo bringt eine ganz eigene Geschichte an den Fürstenhof mit, die für ordentlich Wirbel sorgen wird. Die Reise zu unserem Liebesglück wird sehr emotional und absolut packend", so Jaime Ferkic. Zu seinen Rollen im Fernsehen zählen u. a. "Tatort: Todes-Bande" (ARD), "Das Traumschiff - Marokko" (ZDF) und "Rapunzel" (ARD). Zudem spielte er in Kinofilmen wie "Das fliegende Klassenzimmer", "Die Welle" und "Der phönizische Meisterstreich" von Wes Anderson mit. Nach dem Abschluss seines Schauspielstudiums an der Universität der Künste Berlin ist er u. a. am Berliner Ensemble tätig.Doch nicht nur in Herzensangelegenheiten bleibt es am Fürstenhof turbulent, die Beats im neu eröffneten Club entfachen ein ungeahntes Tanzfieber bei Lale (Yeliz Simsek), Katja (Isabell Stern) und Yvonne (Tanja Lanäus). Larissa (Anna Karolin Berger) wiederum hat es satt, sich mit ungeliebten Jobs durchzuschlagen und sich von Chefs wie Christoph (Dieter Bach) Anweisungen geben zu lassen. Als Tochter aus reichem Hause ist sie überzeugt, dass ihr Macht und Reichtum zustehen. So schmiedet sie einen Plan, um beides zurückzuerobern ..."Sturm der Liebe" ist montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten und vorab in der ARD Mediathek zu sehen und ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Produzent: Peter Proske-Clayton) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Telenovela wird nach den Ökologischen Standards der Filmbranche produziert und trägt seit 2022 das Label "Green Motion". Die Redaktion liegt bei Nils Wohlfahrt (WDR/federführend) und Lara Okamoto (BR). Headautorin ist Claudia Köhler.Voraussichtlicher Start der neuen Folgen der 23. Staffel: 4. November 2026Das Pressedossier zur Staffel 23 und zum neuen Traumpaar finden Sie hier: https://pressekits.ard.de/sturm-der-liebe (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpressekits.ard.de%2Fsturm-der-liebe-&data=05%7C02%7CChristine.Gandre%40ard.de%7Cab73124e7c8f4008b31908df133786a9%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639250801325502521%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=HVVdVo48q1JQIHe%2FHJlIh6a1%2BsSFT5XOQUM35fqXYNw%3D&reserved=0)Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion Kommunikation | PRTel.: 089 / 558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deBehind the Scene, Isabelle Fedyk,Tel.: +49 174 7669278, Isabelle.Fedyk@behindthescene-media.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6353719