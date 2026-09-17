Zürich (ots) -Ein Social-Media-Auftritt ist für viele Unternehmen heutzutage zum Standard geworden. localsearch erklärt, wie KMU mithilfe von KI ihre Beiträge planen, veröffentlichen und eine eigene Community aufbauen können.Social Media ist eine einfache Möglichkeit für KMU, online besser sichtbar zu sein. Beiträge, Tipps und Einblicke in den Betriebsalltag schaffen nicht nur Nähe zu Kundinnen und Kunden. Mit jedem Like und Kommentar wächst mit der Zeit die eigene Community (https://www.localsearch.ch/de/vc-so-bauen-sie-eine-social-media-community-auf/). Social Media fungiert als moderne Form der Mund-zu-Mund-Propaganda. Das muss keineswegs aufwendig sein. localsearch zeigt, wie ein KI-Assistent die tägliche Arbeit erleichtert (https://www.localsearch.ch/de/vc-klick-fuer-klick-demo-wie-sie-mit-ki-auf-knopfdruck-social-media-posts-erstellen/).KI übernimmt RoutineaufgabenEin erfolgreicher Social-Media-Auftritt lebt von interessanten Inhalten und regelmässigen Beiträgen. Dabei gibt es keine festgelegte Zahl. Ein Post wöchentlich kann wirksamer sein als mehrere Beiträge in kurzer Folge mit einer anschliessenden längeren Pause. Auch Reaktionen auf Kommentare und Nachrichten gehören zum Community-Aufbau. Es entsteht ein direkter Austausch, der Vertrauen schafft und die Sichtbarkeit im Netz erhöht.Das alles manuell und über mehrere Plattformen hinweg zu erledigen, erfordert Zeit. KI kann helfen und Routineaufgaben im Social-Media-Alltag übernehmen (https://www.localsearch.ch/de/vc-klick-fuer-klick-demo-wie-sie-mit-ki-auf-knopfdruck-social-media-posts-erstellen/). Mit einer Kalenderfunktion lassen sich beispielsweise Beiträge leicht im Voraus planen und zu festgelegten Zeiten veröffentlichen.Social Media mit KI-Assistent von localsearchAuch bei der Erstellung von Posts hilft die KI. Wichtig ist ein klarer Prompt, der folgende Angaben enthält (https://www.localsearch.ch/de/vc-zum-kopieren-die-5-bausteine-formel-fuer-social-media-prompts-die-wirklich-funktionieren/):- Wie heisst das Unternehmen und was bietet es an?- Aus wessen Sicht soll die KI schreiben?- Welche Zielgruppe soll sie ansprechen?- Welche Wirkung soll der Beitrag erzielen?- Wie soll der Text klingen und aufgebaut sein?In der All-in-one-Lösung digitalONE (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/) von localsearch ist bereits ein KI-Assistent enthalten. So ist es möglich, in einem einzigen Tool mithilfe von KI-Unterstützung Beiträge zu schreiben, Texte anzupassen, Kommentare zu beantworten, Social-Media-Posts zu planen und zu veröffentlichen - ohne zwischen verschiedenen Anwendungen zu wechseln (https://www.localsearch.ch/de/vc-klick-fuer-klick-demo-wie-sie-mit-ki-auf-knopfdruck-social-media-posts-erstellen/).Über localsearchlocalsearch (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet Buchungsplattformen (local.ch, search.ch, renovero.ch), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu gewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82stefan.wyss@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125003/6353718