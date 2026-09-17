Märkte freundlich nach US-Zinserhöhung, Boeing gerät unter Druck

Der DAX startet mit moderaten Gewinnen in den Handel. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich am Morgen fester. Unterstützung kommt von den US-Märkten, wo die Indikationen vorbörslich auf weitere Aufschläge beim Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 hindeuten. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel ebenfalls im Plus.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Makroseite steht die Geldpolitik in den USA. Die Federal Reserve hat ihren Leitzins erstmals seit Juli 2023 wieder um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent erhöht. Marktteilnehmer hatten diesen Schritt weitgehend erwartet. Unterstützung erhielten die Aktienmärkte darüber hinaus durch zuletzt nachgebende Ölpreise, die Inflationssorgen etwas dämpften. Gleichzeitig signalisieren robuste US-Einzelhandelsumsätze weiterhin Widerstandskraft der amerikanischen Wirtschaft und geben der Notenbank Spielraum für eine restriktivere Geldpolitik.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten steht Bilfinger im Mittelpunkt. Die Aktie steuert nach einer deutlichen Senkung der Jahresprognose auf kräftige Verluste zu. Der Industriedienstleister rechnet angesichts eines schwächeren zweiten Halbjahrs mit weniger Umsatz und einer deutlich niedrigeren operativen Marge. Zusätzlich belastet eine Absenkung der Cashflow-Ziele. Die Gewinnwarnung sorgt für erheblichen Verkaufsdruck und könnte den Kurs auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2025 drücken.
Ebenfalls im Fokus steht Boeing. Die Aktie geriet im US-Handel spürbar unter Druck, nachdem der Konzern bei seinem Langstreckenjet 777X weitere Verzögerungen nicht ausgeschlossen hat. Ursache ist die noch ausstehende Zertifizierung der GE9X-Triebwerke von GE Aerospace. Zwar hält das Management an ersten Auslieferungen im kommenden Jahr fest, dennoch könnte sich ein Teil des Testprogramms bis 2027 verschieben. Für Boeing bedeutet dies einen weiteren Dämpfer bei einem Programm, das bereits mehrere Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan liegt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bear
|UN7UU5
|7,81
|26441,923687 Punkte
|33,00
|Open End
|RWE AG
|Bull
|UN00VQ
|2,12
|39,639241 EUR
|2,88
|Open End
|DAX
|Bull
|UR1NR8
|7,01
|25011,617672 Punkte
|36,87
|Open End
|Gold
|Bull
|UR212D
|7,81
|4223,52832 USD
|44,95
|Open End
|Silber
|Bull
|UR20W2
|4,79
|58,456446 USD
|11,52
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.09.2026; 09:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|S&P 500
|Put
|UG8GSH
|1,28
|7400,00 Punkte
|16,73
|18.12.2026
|DAX
|Put
|UG9Z1Y
|2,98
|23700,00 Punkte
|16,37
|18.12.2026
|Nasdaq-100
|Put
|UN6ZLT
|6,48
|28000,00 Punkte
|12,79
|18.12.2026
|DAX
|Call
|UR1RU2
|3,07
|26000,00 Punkte
|37,6
|25.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|Call
|UG23KV
|4,11
|1000,00 USD
|8,21
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.09.2026; 09:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|S&P 500
|Short
|UG89H0
|2,17
|8810,328838 Punkte
|6
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UN7CL9
|3,74
|33769,865792 Punkte
|6
|Open End
|DAX
|Long
|UN6027
|1,5
|24559,146246 Punkte
|26
|Open End
|Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
|Long
|UG4UZW
|1,95
|37,732294 EUR
|6
|Open End
|DAX
|Short
|UN57Z0
|3,28
|28374,933387 Punkte
|9
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.09.2026; 09:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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