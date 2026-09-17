Nürnberg (ots) -- Schwimmenden Haus im Regierungsviertel greift die Wohnraumkrise in Berlin auf- Die Botschaft: Wohnungen lassen sich nicht herbeizaubern, doch Daten und Transparenz helfen in einem angespannten Markt- Orientierung im chaotischen Markt: Mit fundierten Marktanalysen und Preisstatistiken macht immowelt die Probleme des Wohnungsmarktes greifbarWer am gestrigen Mittwoch am Spreeufer stand, sah ein ungewohntes Bild: Zwischen Oberbaumbrücke und Regierungsviertel zog eine originalgetreue Berliner Altbaufassade auf einem Floß vorbei. Kurz vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus lenkt das Immobilienportal immowelt mit dieser Aktion den Blick auf das dominierende Thema der Hauptstadt - die eklatante Wohnungsknappheit. Das gut sichtbare Haus auf dem Wasser steht sinnbildlich für den drängenden Wunsch vieler Menschen nach neuem Wohnraum, der am besten sofort auftaucht."Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt bedeutet für viele Suchende eine enorme nervliche Belastung. Mit der schwimmenden Fassade haben wir ein starkes Symbol für dieses drängende Problem geschaffen", sagt Theo Mseka, Geschäftsführer von immowelt. "Die Realität ist jedoch: Wir können als Immobilienportal neuen Wohnraum nicht einfach auftauchen lassen. Was wir aber tun können, ist, die Menschen nicht allein zu lassen. Mit Marktdaten und Transparenz bieten wir Suchenden eine verlässliche Orientierung in einem zunehmend unübersichtlichen Markt."Die harte Realität hinter der KulisseDass Orientierung derzeit wichtiger ist denn je, untermauern die aktuellen Marktdaten, die immowelt begleitend veröffentlicht. Sie zeigen ungeschönt die Dynamik eines Marktes, in dem sich Suchende behaupten müssen:- 12 Prozent Verteuerung (https://ots.de/prPds8): Seit Amtsantritt der aktuellen Regierungskoalition kennen die Mieten weiterhin nur eine Richtung. Die verfehlten Neubauziele schlagen voll auf die Preise durch.- Teure Neuvertragsmieten (https://ots.de/38JvwD): Berliner Angebotsmieten liegen bis zu 64 Prozent über dem Mietspiegel.- Verdrängung an den Rand (https://ots.de/XkFzhs): Die Gentrifizierung macht nicht am S-Bahn-Ring halt, sondern erreicht zunehmend die Arbeitersiedlungen am Stadtrand. Ansässige Familien können sich Neumieten im eigenen Kiez oft nicht mehr leisten.- Hauptstadt der Singles (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/immoweltde/2026/hauptstadt-der-singles-wohnen-in-berlin-bleibt-bezahlbar-solange-man-keine-kinder-bekommt/): Wohnen in Berlin bleibt paradoxerweise bezahlbar - solange man keine Kinder bekommt und den Platzbedarf minimal hält.Während die Politik kurz vor der Wahl um langfristige Lösungen ringt, setzt immowelt auf pragmatische Hilfe im Hier und Jetzt. Mit detaillierten Pricemaps, aktuellen Statistiken zur Mietpreisentwicklung und präzisen Suchprofilen übersetzt das Portal abstrakte Marktentwicklungen in konkretes Wissen für die Nutzer."Wir haben uns bewusst für ein Motiv entschieden, das die Situation visuell auf den Punkt bringt, anstatt falsche Heilsversprechen zu machen", erklärt immowelt CMO Frida Elisson. "Wohnraum ist das zentrale Thema dieser Wahl. Wir wollen das Thema direkt ins Blickfeld der Menschen rücken und Fakten liefern: Mit unserer Mietmap (https://ots.de/hjGrMm) zeigen wir zum Beispiel, wie der Wohnungsmarkt in Deutschland tatsächlich aussieht."Die Idee wurde in enger Zusammenarbeit mit der Kreativ-Agentur KNSK entwickelt, die auch bereits für die neue immowelt Kampagne "Irgendwie, irgendwo, irgendwas" (https://ots.de/6Qxd8y) verantwortlich ist.Bildmaterial der Aktion auf der Spree für die redaktionelle Berichterstattung steht hier zum Download bereit. (https://ots.de/36n005)Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/).Über immowelt:Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.Pressekontakt:AVIV Germany GmbHOstendstraße 11390482 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/6353731