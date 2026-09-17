GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Medienmitteilung
Nach dem schweren Hagelereignis vom 28. August 2026 setzt die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich alles daran, die betroffenen Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer rasch und gezielt zu unterstützen. Seit dem Unwetter haben Mitarbeitende der GVZ über 20'000 Schadenmeldungen triagiert, registriert und betroffene Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer informiert. Ab Freitag, 18. September 2026, führt die GVZ Informationsanlässe in den betroffenen Regionen durch.
Das Hagelereignis ist das grösste Einzelereignis in der Geschichte der GVZ und hat zu aussergewöhnlich vielen und hohen Gebäudeschäden geführt. Die Schadenbilder sind sehr unterschiedlich und reichen von lokalen Beschädigungen an Fassaden, Fenstern oder Storen bis hin zu schwer beschädigten Dächern, Solaranlagen und Gebäudehüllen. «Die Spannweite der Gebäudeschäden ist enorm gross», erklärt GVZ-Direktor Lars Mülli. «Die bisher erfassten Schäden reichen von kleineren Fällen im vierstelligen Bereich bis zu einzelnen Grossschäden von über einer Million Franken.»
GVZ priorisiert dringende Schadenfälle, um Folgeschäden zu verhindern
Zusätzliche Mitarbeitende unterstützen die Schadenbearbeitung für schnelle Unterstützung der Betroffenen
Informationsveranstaltungen für Betroffene
Wichtige Informationen für Betroffene
Vorsicht mit Vorauszahlungen für Handwerksarbeiten
Diese Medienmitteilung steht auch im Medienbereich auf www.gvz.ch zur Verfügung.
Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert alle Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 145 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.
Ansprechpersonen für Medien:
Cornelia Königslehner, stv. Leiterin Kommunikation
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich
|Thurgauerstrasse 56
|8050 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|044 308 21 11
|E-Mail:
|info@gvz.ch
|Internet:
|www.gvz.ch
|EQS News ID:
|2400902
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2400902 17.09.2026 CET/CEST