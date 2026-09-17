Frankfurt am Main (ots) -- Real Estate Debt Advisor verbindet Senior-Kredit-Expertise mit bedarfsgerechten Finanzierungs- und Beratungsleistungen- Modular Credit Desk, Strategic Debt Advisory, Restrukturierungsberatung, Loan Management flexibel kombinierbar- CreDia setzt bereits Mandate für namhafte Kunden umDie Immobilienfinanzierung hat sich verändert. Steigende Anforderungen an Kreditqualität, regulatorischer Druck, restriktivere Bankfinanzierungen und eine wachsende Refinanzierungswelle machen Finanzierungen komplexer, langsamer und anspruchsvoller. CreDia Real Estate Capital Solutions GmbH (CreDia RE) entwickelte hier mit ihrem Credit Desk einen modularen Ansatz für bedarfsgerechte Immobilienfinanzierung und Debt Advisory. Unternehmen können einzelne Leistungen und Kompetenzen nach einem Baukastenprinzip abrufen oder den gesamten Finanzierungsprozess an CreDia RE übertragen und auslagern. Damit verbindet der Real Estate Debt Advisor Kredit- und Finanzierungsexpertise mit flexiblen, KI unterstützten Strukturen.Die modularen Finanzierungs- und Beratungsleistungen von CreDia RE richten sich vor allem an Immobilieneigentümer, Projektentwickler, Family Offices sowie Investment- und Asset Manager."Die alte Welt der Immobilienfinanzierung - maßgeblich geprägt von der Anomalie niedriger Zinsen - wird nicht einfach wieder zurückkehren. Darüber hinaus haben sich die Spielregeln grundsätzlich verändert", sagt Thomas Dries, Managing Director von CreDia RE. "Heute braucht es einen systematischen und strategischen Zugang zu Kapital. Wichtig sind ein erfahrenes Krediturteil, ein tiefes Verständnis der Perspektive von Banken auf der einen und Investoren, Sponsoren und Eigentümern auf der anderen Seite - und eine deutlich effizientere und professionellere Art, Finanzierungsprozesse zu organisieren und umzusetzen."CreDia RE verbindet Senior-Kredit-Expertise mit KI-gestützter Umsetzung und einem Netzwerk von Finanzierungspartnern. Das Angebot umfasst Modular Credit Desk, Strategic Debt Advisory, Restrukturierungsberatung und Loan Management.Pressekontakt:Ummen Communications GmbHDr. Tilman PradtTel. 0160 90330098pradt@ummen.comOriginal-Content von: CreDia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183426/6353741