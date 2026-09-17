Fürth (ots) -Laufschuhe an und ab auf die Strecke: Am 16. September 2026 war NORMA beim 16. Fürther Firmenlauf wieder mit dabei. Knapp 100 Mitarbeitende des fränkischen Lebensmittel-Discounters gingen gemeinsam an den Start und zeigten, dass Teamgeist bei NORMA nicht an der Bürotür oder der Filiale endet. Auch als Sponsor unterstützte das Unternehmen die beliebte Laufveranstaltung erneut.Ein Arbeitgeber, ein TeamBereits beim B2Run Nürnberg im Juli war das Team aus Läuferinnen und Läufern so groß wie nie zuvor. Mehr als 125 Mitarbeitende bestritten dort die Strecke gemeinsam und sorgten für einen neuen Teilnahmerekord in der Unternehmensgeschichte. Nur wenige Wochen später stand mit dem Fürther Firmenlauf schon das nächste sportliche Highlight vor der Tür. Am 16. September schnürten wieder knapp 100 Kolleginnen und Kollegen erneut die Laufschuhe. Dabei zählte weniger die Zeit auf der Stoppuhr als das gemeinsame Erlebnis. Ob laufbegeistert, ambitioniert oder einfach mit Freude an der Bewegung dabei: Auf der 6-Kilometer-Strecke ging es vor allem um die Teamleistung.Genau dieses Miteinander macht Firmenläufe für NORMA zu etwas Besonderem: Raus aus dem Arbeitsalltag, gemeinsam Kilometer sammeln und sich am Ende zusammen über den Zieleinlauf freuen - so lässt sich Teamgeist einmal ganz anders erleben. Die Begeisterung dafür ist groß, das belegen die starken Teilnehmerzahlen bei den Laufveranstaltungen in diesem Jahr.Auch abseits der Strecke war NORMA wieder mit vollem Einsatz dabei und unterstützte den 16. Fürther Firmenlauf erneut als Sponsor. Damit bleibt der fränkische Discounter seiner sportlichen Linie treu: Bewegung fördern, Gemeinschaft stärken und gemeinsam eine gute Zeit haben. Und nach dem Teilnehmerrekord beim B2Run ist eines ohnehin klar: Bei NORMA läuft's auch 2026.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6353749