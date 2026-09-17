Koblenz (ots) -Die Debeka Krankenversicherung hat laut Kundenmonitor Deutschland 2026 die zufriedensten Kunden der Branche: 91 Prozent der befragten Kundinnen und Kunden geben an, mit ihrer Krankenversicherung zufrieden (vollkommen zufrieden, sehr zufrieden oder zufrieden) zu sein.Im Kundenmonitor steht die Debeka bei der Globalzufriedenheit mit einem Mittelwert von 2,19 (von 1: vollkommen zufrieden bis 5: unzufrieden) ganz vorn. Der Gesamtmittelwert für die PKV-Branche beträgt 2,43. Auch bei der Wiederwahlabsicht erreicht der Koblenzer Versicherer den besten Wert der Branche. 90 Prozent der Befragten würden sich aufgrund ihrer Erfahrung bestimmt, wahrscheinlich oder eventuell wieder bei der Debeka versichern.Auch in den Bereichen "Leistungsumfang", "Vertrauen" und "Guter Ruf" ist sie die Benchmark der Branche: 94 Prozent sind vollkommen zufrieden, sehr zufrieden oder zufrieden mit dem Leistungsumfang der Debeka Krankenversicherung. 90 Prozent vertrauen der Debeka. 92 Prozent stimmen der Aussage voll und ganz oder weitgehend zu, dass die Debeka einen guten Ruf hat."Zufriedenheit entsteht nicht in Broschüren, sondern in der Bearbeitungszeit einer Arztrechnung. Wir erstatten im Schnitt innerhalb von fünf Arbeitstagen, 80 Prozent der Belege erreichen uns digital. Dass unsere Mitglieder das honorieren, ist die beste Bestätigung für diesen Weg", sagt Thomas Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.Zum Kundenmonitor DeutschlandFür den Kundenmonitor Deutschland 2026 wurden im Januar, im April und im Juli 2026 insgesamt 1.800 Kunden von privaten Krankenversicherungen zu ihrer Zufriedenheit mit ihrem Versicherer befragt. Es wird auf Basis einer über Jahre und Länder vergleichbaren Methodik gemessen. Weitere Informationen: www.kundenmonitor.deZur Debeka Krankenversicherung:Die im Jahr 1905 gegründete Debeka ist mit jährlichen Beitragseinnahmen von über 9,6 Milliarden Euro die größte private Krankenversicherung in Deutschland. Als genossenschaftlich geprägter Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG) ist sie ausschließlich den Interessen ihrer Kunden verpflichtet, die durch Vertragsabschluss Mitglieder des Vereins werden. Insgesamt betreut die Debeka Krankenversicherung über fünf Millionen Mitglieder, darunter 2,5 Millionen ausschließlich privat Versicherte. Damit ist mehr als jeder vierte Privatpatient in Deutschland Debeka-Mitglied.Pressekontakt:Debeka Krankenversicherungsverein a. G.56058 KoblenzTelefon: (02 61) 4 98 - 11 88E-Mail: presse@debeka.deInternet: www.debeka.deBesuchen Sie uns auch in sozialen Netzwerken.Unsere Adressen finden Sie hier: www.debeka.de/socialmediaPflichtangaben der Debeka-Unternehmen gemäß § 35a GmbHG / § 80 AktG:www.debeka.de/pflichtangabenOriginal-Content von: Debeka Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57398/6353762