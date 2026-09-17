NexMetals Mining: Botswana Copper-Nickel Projects Shows Potential
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NexMetals Mining: Botswana Copper-Nickel Projects Shows Potential
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|Aktuelle Nachrichten
|10:46
|NexMetals Mining: Botswana-Kupfer-Nickel-Projekte mit neuem Potenzial
|NexMetals Mining: Botswana-Kupfer-Nickel-Projekte mit neuem Potenzial
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|10:46
|NexMetals Mining: Botswana Copper-Nickel Projects Shows Potential
|NexMetals Mining: Botswana Copper-Nickel Projects Shows Potential
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|05.09.
|Schlüssel der Energiewende: NexMetals Mining: Zwei historische Minen, ein polymetallisches Zukunftsportfolio in Botswana!
|19.08.
|NexMetals Mining: Selkirk CuEq Inventory Rises About 70% As Strip Ratio Falls To 1.02:1
|17.08.
|NexMetals Mining Corp. - 10-Q, Quarterly Report
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