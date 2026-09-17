Wer Vermögen für das Alter aufbaut, kommt an Wertpapieren kaum vorbei. Doch Renditechancen und Risiken gehen an den Kapitalmärkten Hand in Hand. Gold wird deshalb häufig als stabilisierender Baustein im Depot eingesetzt. Es gilt als Wertspeicher, kann Kaufkraft erhalten und Schutz vor Inflation bieten. Über die Bedeutung von Gold in der modernen Vermögensanlage sprechen wir mit Steffen Orben, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities. Herr Orben, wie genau funktioniert Gold als Schutz fürs Depot? Gold gilt als die "ewige Währung", die unabhängig von digitalen oder finanziellen Systemen existiert. Gerade in Deutschland haben wir Erfahrung mit Hyperinflation und wechselnden Währungen gemacht. Taler, Reichsmark und D-Mark sind verschwunden - Gold bleibt. In Krisenzeiten behält Gold in der Regel seinen Wert oder steigt sogar, während andere Anlageklassen normalerweise fallen oder schwanken. So stieg beispielsweise der Goldpreis während der Finanzkrise 2008 um fast ein Drittel, während die Aktienmärkte um über 50?% einbrachen. Diese Eigenschaft macht Gold, in Verbindung mit einer langfristigen Anlage, zu einer Art Versicherung fürs Depot und auch für die Altersvorsorge. "Langfristig" bedeutet in diesem Fall, dass das Gold mindestens fünf Jahre im Depot gehalten werden sollte. Es muss gar nicht viel sein: Studien zeigen, dass ein Anteil von 5 bis 10% als Versicherung ausreicht. Gold wirft zwar keine Dividende ab, hat aber historisch gesehen über die vergangenen 25 Jahre eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Preissteigerung von 9,5% erzielt und ist in diesem Zeitraum nur in fünf Jahren gefallen. Das erkennen auch immer mehr jüngere Menschen, wie unser repräsentatives Anlagebarometer zeigt: Für fast die Hälfte der 25- bis 29-Jährigen ist Gold eine relevante Beimischung zum Portfolio für die Altersvorsorge. Wertpapiere werden elektronisch eingebucht. Doch was ist mit Gold? Wo lagere ich es? Physisches Gold lagern die Menschen in Schließfächern oder vergraben es ...

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