Wien (www.anleihencheck.de) - Die Börsen in Europa zeigten sich zur gestrigen Wochenmitte alles in allem von der freundlichen Seite, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So gut wie alle Leitindices seien mit positiven Vorzeichen aus dem Handel gegangen. Sektorseitig hätten - bezogen auf den marktbreiten STOXX Europe 600 - die Aktien von Versorgern die Gewinnerliste angeführt und im Aggregat um 1,7% zugelegt. Dahinter hätten sich Industrietitel mit einem Plus von 1,0% sowie Grundstoffunternehmen mit einem Anstieg von 0,8 % eingereiht. Die rote Laterne hätten hingegen Energieaktien mit einem Minus von 0,4% innegehabt, die unter den schwächeren Ölpreisen gelitten hätten. Datenseitig habe die Industrieproduktion der EU im Juli mit einem Rückgang von 0,1% weniger stark nachgegeben als von Ökonom:innen im Durchschnitt erwartet worden sei. Diese hätten mit einem Minus von 0,4% gerechnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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