Linz (www.anleihencheck.de) - Nach mehr als drei Jahren Zinspause hat die US-Notenbank FED in der Nacht auf heute den Leitzins erstmals seit Juli 2023 wieder angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Ausschlaggebend sei die hartnäckig über dem Zielwert liegende Teuerung gewesen: Die Verbraucherpreise (CPI) sowie die Erzeugerpreise (PPI) hätten zuletzt im Jahresvergleich deutlich zugelegt und den geldpolitischen Kurswechsel nahezu unausweichlich gemacht, obwohl sich zugleich am Arbeitsmarkt erste Bremsspuren zeigen würden. Es sei zugleich die erste Zinsentscheidung unter dem neuen FED-Vorsitzenden Kevin Warsh. Die Marktteilnehmer würden den Blick nun weniger auf den Schritt selbst, der weitgehend eingepreist gewesen sei, als auf die aktualisierten Zinsprojektionen und Warshs Pressekonferenz richten: Entscheidend sei, ob die FED die Straffung vorerst auf diesen einen Schritt begrenzt oder bereits einen weiteren für heuer in Aussicht stelle. Interessant sei die Entwicklung auch deshalb, weil zuletzt auch die EZB zweimal nachgezogen habe und Investoren dort bereits mit weiteren Schritten bis Jahresende rechnen würden. (17.09.2026/alc/a/a) ...

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