Wien (www.anleihencheck.de) - FED-Chef Warsh setzte seine falkenhaften Äußerungen vom Jackson Hole Treffen um und schaffte es, einen breiten Konsens für eine Zinserhöhung zu bilden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die FED strebe eine schnellere Rückkehr zu ihrem Inflationsziel an und obwohl Warsh auf Forward Guidance verzichte, würden die Projektionen seiner Kollegen deutlich machen, dass dies nicht die letzte Zinserhöhung gewesen sei. Der Markt habe die falkenhafte Botschaft der FED aufgenommen, was sich in steigenden Renditen, einer flacheren Zinskurve und einer Stärkung des US-Dollars gezeigt habe. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe handele weiterhin nahe der 5%-Marke! (17.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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