Straßburg (ots) -China, Russland, Indien & Co. - Eine neue Weltordnung?Am Dienstag, 13. Oktober um 20.15 und bereits jetzt auf arte.tv (https://ots.de/0h4o7w)Dokumentarfilm von Sophie Lepault / ARTE, Studiofact Presse & Docs / Frankreich 2026, 92 Min. / ErstausstrahlungWährend das westliche Bündnis schwächelt, formiert sich unter autoritärer Führung eine Gegenallianz. Die ersten fünf BRICS-Staaten - mit über der Hälfte der Weltbevölkerung und 40 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung - bauen eigene Strukturen auf: Banken, Medien, Militärübungen. Ihr Ziel: ein neues Bündnis - das den Dollar herausfordert und eine neue Weltordnung will.> Zum Pressematerial (https://presse.arte.tv/programme/126184-000-A/)Im Anschluss folgt im Rahmen des Themenabends Herausforderung: Globaler Süden (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028273/) am 13. Oktober:Kokain: Pulverfass KolumbienAb 21.50 | Ab 13. Oktober auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)Dokumentation von Thomas Dandois und Alexandra Kogan / ARTE, Memento / Frankreich 2026, 52 Min. / ErstausstrahlungKokain verbreitet sich rasanter denn je. Die USA und Europa sind die größten Importeure. Jahr für Jahr werden neue Rekordmengen beschlagnahmt: Allein im Jahr 2023 waren es 2.275 Tonnen. Die Recherche dringt in die abgeschottete Welt des Drogenhandels vor. Sie deckt die Wurzeln der weltweiten Kokainproduktion auf und enthüllt die Mechanismen eines weltumspannenden Geschäfts.> Vorablink auf Anfrage> Zum Pressematerial (https://presse.arte.tv/programme/130981-000-A/)Chiles verschleppte Kinder - Auf der Spur illegaler AdoptionenAb 22.45 | Ab 13. Oktober auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/)Dokumentarfilm von Sophie Chevalier-Zeballos und Omar Zeballos / SWR/ARTE, Filmtank / Deutschland, Frankreich 2026, 75 Min. / ErstausstrahlungAlejandro Quezada wurde als Baby von einem niederländischen Paar adoptiert. Jahre später entdeckt er, dass er während der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet über ein riesiges Netzwerk illegaler Adoptionen aus Chile verschleppt wurde. Bei der Suche nach seinen Wurzeln stellt er fest: er ist nicht allein. Etwa 20.000 chilenische Kinder wurden Opfer illegaler Adoption.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/122217-000-A/)Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 74Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6353818