Maxhütte-Haidhof (ots) -- Notfallrucksack für persönliche Vorbereitung auf Ausnahmesituationen- Sensibilisierung der Bevölkerung und Stärkung der Resilienz stehen im MittelpunktNotfallvorsorge beginnt in der Vorbereitung: Deshalb beteiligt sich Netto Marken-Discount an der Resilienzstärkungs- und Verteidigungsübung "Red Storm Charlie", die vom 24. bis 26. September 2026 in Hamburg stattfindet. Netto möchte alltagsnah das wichtige Thema private Notfallvorsorge vermitteln. Mit einem eigens entwickelten Notfallrucksack unterstützt der Lebensmittelhändler Kundinnen und Kunden zur Vorbereitung auf Ausnahmesituationen. Die Bundeswehrübung "Red Storm Charlie" dient dazu, die Zusammenarbeit von Behörden, Hilfsorganisationen und Unternehmen in unterschiedlichen Krisenszenarien - wie beispielsweise längere Stromausfälle, Ausfälle wichtiger Infrastrukturen oder andere außergewöhnliche Belastungslagen - zu trainieren.Vorsorge beginnt mit Information und VorbereitungPrivate Vorsorge schafft Handlungssicherheit und stärkt die persönliche Resilienz in Ausnahmesituationen. Mit dem Engagement im Rahmen von "Red Storm Charlie" möchte Netto die Bedeutung einer frühzeitigen Vorbereitung stärker in den Fokus rücken. Als Teil der kritischen Infrastruktur trägt der Lebensmitteleinzelhandel eine besondere Verantwortung für die Versorgung der Menschen und Netto möchte Verbraucherinnen und Verbrauchern zugleich praktische Möglichkeiten für die persönliche Vorsorge aufzeigen."Private Vorsorge ist ein wichtiger Beitrag zur gesellschaftlichen Resilienz. Mit unserem Notfallrucksack möchten wir Kundinnen und Kunden konkrete Unterstützung für die persönliche Vorbereitung auf Ausnahmesituationen bieten. Wie wichtig zugleich funktionierende Versorgungsstrukturen sind, verdeutlicht die Übung 'Red Storm Charlie', an der wir uns unter anderem mit einem Netto-Lkw bei der Kolonnenfahrt durch Hamburg beteiligen", sagt Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.Notfallrucksack macht Krisenvorsorge greifbarEin zentraler Bestandteil der Aktion ist der Notfallrucksack von Netto Marken-Discount. Der robuste Outdoor-Rucksack enthält zehn ausgewählte Hilfsmittel für Notfall- und Vorsorgesituationen. Dazu gehören unter anderem ein Kurbelradio, eine Powerbank, ein Wasserfilter sowie weitere praktische Werkzeuge für den Einsatz in Ausnahmesituationen. Ergänzt wird der Notfallrucksack durch eine Packliste mit Hinweisen zu wichtigen persönlichen Gegenständen, Dokumenten, Medikamenten sowie Lebensmitteln und Hygieneartikeln. Die Empfehlungen orientieren sich an den Hinweisen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Der Notfallrucksack ist ab dem 18. September 2026 im Netto-Onlineshop erhältlich. In teilnehmenden Netto-Filialen im Großraum Hamburg wird er als Aktionsangebot ab dem 21. September 2026 zum Aktionspreis angeboten, solange der Vorrat reicht. Neben einem Notfallrucksack unterstützt der Lebensmittelhändler Kundinnen und Kunden in Hamburg zudem mit passenden App-Coupons für passende, haltbare Produkte zur Bevorratung.Notfallrucksack bestellbar ab 18.9.2026 unter: https://www.netto-online.de/ (https://www.netto-online.de)Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount steht für das größte Filialnetz und die größte Lebensmittelauswahl im deutschen Discount-Umfeld. Mit über 4.444 Filialen, 89.000 Mitarbeitenden und 5.710 Auszubildenden zählt Netto zu den führenden Lebensmittelhändlern Deutschlands. Rund 21,5 Millionen Kundinnen und Kunden kaufen jede Woche bei Netto ein. Mit über 5.000 Artikeln, zahlreichen regionalen Produkten und dauerhaft mehr als 500 bio-zertifizierten Lebensmitteln der Eigenmarke BioBio bietet der Lebensmittelhändler eine umfassende Nahversorgung zu günstigen Preisen.Pressekontakt:Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KGChristina StylianouTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.de, www.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72216/6353814