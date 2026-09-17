Hamburg (ots) -Wer ein sicheres Zuhause will, sollte dabei auch an Feuerlöscher denken. Zwei Feuerlöscher sollten es sein, rät die Aktion Das sichere Haus. Deutsches Kuratorium für Sicherheit in Heim und Freizeit e. V. (DSH).Zur Grundausstattung gehören ein handlicher Fettbrandlöscher neben dem Herd sowie ein größerer Schaumlöscher an einer gut zugänglichen Stelle in der Wohnung, zum Beispiel im Flur oder an der Treppe.Auf beiden Löschertypen sollten die Brandklassen ABF aufgedruckt sein.Qualität ist beim Kauf entscheidend - bei manchen Billigprodukten ist die Wurfweite sehr kurz, so dass die erwartete Leistung nicht erreicht wird. Im Brandfall kann dieser Mangel lebensgefährlich sein.Beim Kauf eines Feuerlöschers sollte auf diese Details geachtet werden:- Auf dem Löscher muss "DIN EN 3" aufgedruckt sein.- Jeder Feuerlöscher muss das CE-Zeichen tragen, einige tragen auch das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.- Die Farbe ROT (RAL 3000, "Feuerrot") ist ein Zeichen für einen zugelassenen Löscher.Film "Feuerlöscher für zu Hause"Detaillierte Informationen bietet der Film "Feuerlöscher für zu Hause", eine Gemeinschaftsproduktion der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und der DSH.Der Feuerlöscher-Film kann hier angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=jOVTahiVJSg.Über die DSH:Mehr als 16.600 Menschen sterben pro Jahr durch einen häuslichen Unfall. Die Gesamtzahl häuslicher Unfälle liegt in Deutschland bei rund sieben Millionen pro Jahr. Die DSH informiert über Unfallgefahren in Heim und Freizeit. Ziel der gemeinnützigen DSH ist ein besserer Unfall- und Gesundheitsschutz für alle.Mit einer Anmeldung im DSH-Presseverteiler erhalten Sie automatisch aktuelle Neuigkeiten zum Unfall- und Gesundheitsschutz in Heim und Freizeit:www.das-sichere-haus.de/presse/presseverteiler.Pressekontakt:Dr. Susanne Woelk, DSH-GeschäftsführerinTel.: 040 / 298 104 62s.woelk@das-sichere-haus.deOriginal-Content von: Aktion DAS SICHERE HAUS e.V. (DSH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9331/6353812