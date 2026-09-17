Wir haben die Tour und Präsentation von Daimler Truck (DTG) auf der IAA Transportation in Hannover besucht und dabei tiefere Einblicke in die neuesten Produktentwicklungen, den Technologie-Roadmap und die strategischen Prioritäten der Gruppe gewonnen. Die Veranstaltung bot direkten Zugang zum Management und verstärkte unser Verständnis der Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Wettbewerbsposition von DTG zu stärken. Die Hauptbotschaft war der Fokus der Gruppe auf Technologie, insbesondere auf emissionsfreie und softwaregesteuerte Lösungen, sowie auf Effizienzsteigerungen. Dennoch bleiben wir vorsichtig. Chinesische Hersteller drängen mit aggressiv preislich gestalteten Elektro-Lkw nach Europa, was auch durch ihre starke Präsenz auf der IAA deutlich wurde. Dies könnte europäischen OEMs erheblichen Druck ausüben, da der chinesische Markteintritt ab 2027 beginnt. Langfristig könnte dies zu Marktanteilsverlusten und Margendruck führen. Wir bestätigen das SELL-Rating mit einem Kursziel von 33,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/daimler-truck-holding-ag
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