Die Kontron-Aktie sackte zur Wochenmitte auf ihr 3-Monatstief bei 20,50 € ab. Kann der heute stattfindende Kapitalmarkttage dem Technologietitel neuen Schwung verleihen und können Anleger auf einen Rebound an der Börse hoffen? Das steht im Fokus Im Mittelpunkt des heutigen Kapitalmarkttages von Kontron steht die offizielle und detaillierte Präsentation der "Strategie 2030". Anleger und Analysten richten ihr Hauptaugenmerk auf folgende Punkte: Bleibe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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