Die DHL-Aktie pendelt nun schon seit über zwei Monaten in einem Kurskorridor zwischen 54 und 58 € auf und ab. Kann der heute stattfindende Kapitalmarkttag dem deutschen Logistikkonzern neuen Rückenwind geben und ist die Aktie so nahe an ihrem Allzeithoch überhaupt noch einen Kauf wert? Das steht im Fokus des Kapitalmarkttages Im Zentrum des Interesses auf dem Kapitalmarkttag wird das Express-Geschäft des Logistikkonzerns stehen. Es ist schließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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