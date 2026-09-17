Nach Jahren kräftiger Kursgewinne an den US-Börsen wächst die Sorge vor einer erneuten größeren Korrektur. Insbesondere die hohen Bewertungen im Technologiesektor und die Debatte über eine mögliche KI-Blase sorgen für Unsicherheit. Ein Blick auf frühere Börsenkrisen zeigt jedoch vor allem eines: Den Beginn und das Ausmaß eines Bärenmarktes vorherzusagen, ist selbst für professionelle Marktbeobachter äußerst schwierig. Rekordjagd trifft auf wachsende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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