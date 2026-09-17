Die Aktie von Equinox Gold ist einer unserer Top-Favoriten im Goldsektor und befindet sich nach dem Abschluss der Orla-Transaktion in einer starken Ausgangslage. Höhere Produktionsmengen, eine umfangreiche Projektpipeline und weiteres organisches Wachstum könnten den freien Cashflow in den kommenden Jahren erheblich steigern. Starke Ausgangslage nach Orla-Transaktion Equinox Gold hat ein solides zweites Quartal vorgelegt und die Übernahme von Orla ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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