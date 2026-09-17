Micron Technology sorgt mit einer neuen Hochleistungsspeicherlösung für Aufmerksamkeit: Das Unternehmen hat das weltweit erste 512-GB-DDR5-Modul für moderne Server vorgestellt. Gleichzeitig verschärft die anhaltende Speicherknappheit den Druck auf die Branche und könnte Micron weitere Wachstumschancen im KI-Rechenzentrumsmarkt eröffnen. Micron bringt neue Speicherlösung für Server auf den Markt Micron hat das weltweit erste 512-GB-DDR5-Modul für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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