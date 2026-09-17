Durch die Integration einer neuen Technologie werden die Informationen zu Schwachstellen und Systemressourcen von Holm Security in die autonome SOC-Plattform von Sekoia eingebunden, wodurch Analysten und KI-Agenten den notwendigen Kontext erhalten, um Warnmeldungen zu priorisieren und zu untersuchen. Im Oktober findet ein gemeinsames Webinar statt.

STOCKHOLM und PARIS, Sept. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Holm Security , ein europäischer Marktführer im Bereich Expositions- und Schwachstellenmanagement, und Sekoia , das europäische Unternehmen für agentenbasierte Cybersicherheit für Security Operations Center (SOC)-Teams, gaben heute eine technologische Integration ihrer Plattformen bekannt. Über einen speziellen Holm Security-Konnektor importiert Sekoia nun Bestands- und Schwachstellendaten von Holm Security und bietet Sicherheitsteams damit einen umfassenden Überblick über die zu schützenden Ressourcen und die mit jeder einzelnen verbundenen Risiken. Die Integration steht nun sowohl Endkundenunternehmen als auch Managed Security Service Providern (MSSPs) zur Verfügung.

So funktioniert die Integration

Ein spezieller Holm Security-Konnektor verbindet die beiden Plattformen miteinander. Er importiert die Vermögenswerte jedes Kunden zusammen mit den damit verbundenen Schwachstellen und Risiken als Echtzeitdatenquelle in Sekoia. Von dort aus hat Sekoia einen vollständigen Überblick über die zu schützenden Ressourcen und die damit verbundenen Risiken sowohl im IT- als auch im Bereich der Betriebstechnik (OT). Wenn eine Warnmeldung eingeht, steht dieser Kontext einem Analysten oder einem KI-Agenten, der den Vorfall untersucht, sofort zur Verfügung.

Inwiefern ergänzen sich die Plattformen?

Holm Security handelt bereits im Vorfeld eines Angriffs. Die Lösung nutzt künstliche Intelligenz, um Schwachstellen über die gesamte Angriffsfläche hinweg (Systeme und Netzwerke, Cloud, Webanwendungen, APIs und Benutzer) zu erkennen, zu priorisieren und zu testen, und kennzeichnet dabei diejenigen, die aktiv ausgenutzt werden. Das Ergebnis ist ein klarer, kontinuierlich aktualisierter Überblick über die Risiken, denen ein Unternehmen im IT- und OT-Bereich ausgesetzt ist, ergänzt durch ein spezielles MSSP-Angebot, das es Anbietern ermöglicht, diesen Überblick von einer einzigen Plattform aus an zahlreiche Kunden bereitzustellen.

Sekoia ist während Live-Aktivitäten im Einsatz. Die autonome SOC-Plattform des Unternehmens analysiert aktuelle Protokolle und Ereignisse, und die KI-Agenten unterstützen dabei, Warnmeldungen zügig zu untersuchen und darauf zu reagieren. Die Einschätzung der Risiken durch Holm Security vor einem Angriff, kombiniert mit der Erkennung und Reaktion durch Sekoia während eines Angriffs, liefert den Sicherheitsteams den Kontext, den sie andernfalls mühsam selbst zusammenstellen müssten.

"Sicherheitsteams leisten ihre beste Arbeit, wenn sie ihre tatsächlichen Risiken erkennen können. Künstliche Intelligenz spielt eine zentrale Rolle dabei, wie wir Schwachstellen in den Bereichen IT und OT aufspüren, priorisieren und testen. Durch die Einbindung dieser Intelligenz in Sekoia können Analysten oder KI-Agenten erkennen, welche Ressourcen auf dem Spiel stehen und welches Risiko hinter einer Warnmeldung steckt, und ihre Zeit auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist."

- Marcus Kaber, CEO, Holm Security

"Holm Security liefert wertvolle Informationen zu Geräten und Sicherheitslücken für Reveal, die Asset-Intelligence-Ebene von Sekoia. Wir können dies mit dem Kontext der Ressourcen und Sicherheitssignalen aus der gesamten Umgebung eines Kunden kombinieren, um Risiken zu berechnen und zu ermitteln, was zuerst Beachtung erfordert - und zwar einheitlich über alle Technologien und Anbieter hinweg. Für Unternehmen und MSSPs bedeutet dies, Sicherheitslücken zu schließen, bevor Angreifer diese ausnutzen können, und gleichzeitig Analysten und KI-Agenten einen besseren Kontext zu bieten, um Untersuchungen durchzuführen und zu reagieren, wenn ein Angriff bereits im Gange ist."

- Anders Olsson, VP Strategy, Sekoia

"Als sich ACP für eine Strategie mit europäischen Anbietern entschied, gab es eine Anforderung, die nicht verhandelbar war: Jede Technologie, die wir in das SOC integrieren, muss API-basiert sein, damit die Module ein Ökosystem bilden und nicht nur eine Ansammlung von Konsolen darstellen. Holm Security und Sekoia sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Integration zwischen Schwachstellenscans und SIEM/XDR selbst realisiert. Für unser SOC bedeutet dies einen zentralen Integrationspunkt und einen Asset-Kontext, der endlich in beide Richtungen funktioniert."

- Markus Riegler, Lead Solution Consultant Security, ACP Group

Gemeinsames Webinar im Oktober

Holm Security und Sekoia veranstalten am 15. Oktober ein gemeinsames, demo-basiertes Webinar. Die Sitzung veranschaulicht die Integration in der Praxis, indem sie den Verlauf einer tatsächlichen Sicherheitslücke bis hin zu einer kontextbezogenen Entscheidung im SOC nachzeichnet. Sie steht sowohl Sicherheitsteams in Endkundenunternehmen als auch MSSPs offen.

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Über Holm Security

Holm Security ist ein führender europäischer Anbieter im Bereich des Expositions- und Schwachstellenmanagements. Holm Security wurde 2015 in Stockholm gegründet und unterstützt mehr als 1.500 Organisationen im öffentlichen und privaten Sektor dabei, ihre Risiken klar zu erkennen, Prioritäten zu setzen und nachzuweisen, dass diese Risiken zurückgehen. Die "Next-Gen"-Plattform für das Schwachstellenmanagement identifiziert Schwachstellen, priorisiert diese und unterstützt bei deren Behebung - und zwar system- und netzwerkübergreifend sowie in der Cloud, bei Webanwendungen, APIs und Benutzern, wobei sowohl die IT als auch die Betriebstechnologie (OT) abgedeckt werden. Weitere Informationen finden Sie unter holmsecurity.com.

Über Sekoia

Sekoia ist ein europäisches Unternehmen im Bereich der agentenbasierten Cybersicherheit, das die Cyber-Operations-Plattform für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz entwickelt. Durch die Zusammenführung von Informationen zu Cyberbedrohungen, Erkennung und Reaktion, Risikomanagement sowie agentenbasierter KI gestaltet Sekoia die Cybersicherheit von Grund auf neu. Mithilfe des autonomen SOC führen Maschinen Untersuchungen in großem Umfang durch, während die Sicherheitsteams den Betrieb mit Klarheit und Kontrolle steuern. Die Plattform ist von Grund auf vollständig offen und technologieunabhängig konzipiert und ermöglicht es Unternehmen, echte strategische und technische Autonomie zu erlangen. Von KMU, die von MSSPs unterstützt werden, bis hin zu Fortune-2000-Unternehmen - Sekoia macht fortschrittliche Sicherheitslösungen für alle zugänglich. www.sekoia.com

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