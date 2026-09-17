Eine neue Studie zeigt, welche Rolle das interne Konfidenzniveau spielt. Je höher es ist, desto eher verzichten sie darauf, eine Antwort zu liefern. Vor allem für KI-Agenten ist das eine wichtige Erkenntnis. Sprachmodelle präsentieren ihre Antworten oft mit großer Selbstsicherheit, auch wenn diese nicht der Wahrheit entsprechen. Das erschwert es Nutzer:innen, deren Verlässlichkeit einzuschätzen. Gerade mit Blick auf autonome KI-Agenten ist es wichtig, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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