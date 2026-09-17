Minneapolis (ots) -Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland und weltweit. Viele Risikofaktoren wie Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte oder Diabetes entwickeln sich oft unbemerkt. Der Weltherztag am 29. September rückt deshalb die Herzgesundheit und die Möglichkeiten zur Prävention in den Mittelpunkt. Unter dem diesjährigen Motto "Gib ACHT für ein starkes Herz" macht die Deutsche Herzstiftung auf acht Risikofaktoren aufmerksam, die unsere Herzgesundheit beeinflussen [1]. Die gute Nachricht: Viele dieser Faktoren lassen sich gezielt reduzieren. Das Medizintechnikunternehmen CVRx unterstützt dieses Anliegen und möchte insbesondere für die Bedeutung eines gut eingestellten Blutdrucks sensibilisieren.Gib ACHT für ein starkes Herz - 8 Faktoren beeinflussen die HerzgesundheitDiese acht Risikofaktoren haben einen wesentlichen Einfluss darauf, wie gesund das Herz bleibt und wie hoch das persönliche Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist:- Bluthochdruck- Cholesterin- Übergewicht- Rauchen- Diabetes- Bewegung- Schlaf- ErnährungDeshalb sind Prävention und Vorsorge besonders wichtig, um die eigene Herzgesundheit frühzeitig in den Blick zu nehmen und aktiv etwas dafür zu tun. Bereits kleine Veränderungen im Alltag können einen großen Effekt haben. Dafür steht der Weltherztag.Bluthochdruck: Die leise Gefahr für das HerzÜber 20 Millionen Menschen in Deutschland haben einen zu hohen Blutdruck - das ist etwa jeder dritte Erwachsene. Gleichzeitig ist die Dunkelziffer hoch: Rund jeder Fünfte weiß nichts von seiner Erkrankung. Und selbst von den Betroffenen, die von ihrem Bluthochdruck wissen, lässt ihn etwa jeder Zehnte nicht behandeln. Dabei ist Bluthochdruck weltweit der häufigste und zugleich relevanteste Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen[2]. In vielen Fällen lässt sich der Blutdruck mit einer Kombination aus Lebensstiländerungen und Medikamenten gut kontrollieren. Der Weltherztag soll deshalb dazu beitragen, das Bewusstsein für die eigene Herzgesundheit zu stärken.Ansprechpartner für den Weltherztag in Deutschland ist die Deutsche Herzstiftung, die auf ihrer Webseite umfangreiche Informationen zum Thema Herzgesundheit bietet. Die Deutsche Herzstiftung ist die größte gemeinnützige und unabhängige Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Interessierte im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland.Auch der Medizinproduktehersteller CVRx engagiert sich dafür, das Thema Herzgesundheit in der öffentlichen Wahrnehmung zu stärken. CVRx ist führend auf dem Gebiet innovativer kardiovaskulärer Medizintechnik, die über eine Modulation des vegetativen Nervensystems wirkt. Die Mission von CVRx ist es, innovative Therapieoptionen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch in Deutschland noch breiter bekannt zu machen, damit mehr Patientinnen und Patienten davon profitieren können.Baroreflex-Aktivierungstherapie: Innovative Therapie bei Bluthochdruck und HerzschwächeDas medizintechnische System Barostim von CVRx regt bestimmte Nervenzellen (Barorezeptoren) in der Halsschlagader an und reguliert so das Gleichgewicht des Herzkreislaufs und weiterer Körperfunktionen (Baroreflex-Aktivierungstherapie, kurz BAT). Das kleine, herzschrittmacherartige Gerät ist für Patientinnen und Patienten mit Bluthochdruck (Hypertonie) und für Menschen mit chronischer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) zugelassen. Die BAT kann angewendet werden, wenn Medikamente allein nicht ausreichend wirken. Eingesetzt wird das medizinische Gerät in einer kurzen, risikoarmen Operation.Weitere Informationen unter www.cvrx.de (https://cvrx.de/).Über die Baroflex-Aktivierungstherapie (BAT) mit BarostimDie Baroflex-Aktivierungstherapie mittels Barostim von CVRx ist in der EU seit 2011 für Patientinnen und Patienten mit einer therapierefraktären Hypertonie zugelassen und seit 2014 für Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz. Barostim ist ein implantierbares Gerät, das die von CVRx patentierte Technologie nutzt, um elektrische Impulse an Barorezeptoren in der Wand der Halsschlagader zu senden. Die Barorezeptoren lösen den Baroreflex des Körpers aus, der wiederum eine autonome Reaktion des Herzens zur Folge hat. Die Therapie stellt das Gleichgewicht des autonomen Nervensystems wieder her und verbessert dadurch die Symptome. Barostim erhielt von der FDA die Bezeichnung "Breakthrough Device Designation" und ist von der FDA für die Anwendung bei HI-Betroffenen in den USA zugelassen.Über CVRx, Inc.CVRx, Inc. ist ein US-amerikanischer Medizinproduktehersteller mit Hauptsitz in Minneapolis (USA). CVRx ist führend auf dem Gebiet innovativer kardiovaskulärer Medizintechnik. Die Mission von CVRx ist es, den heute noch hohen ungedeckten medizinischen Bedarf bei kardiovaskulären Erkrankungen mit seinen Technologien zu adressieren. Die sicheren und effektiven Therapien von CVRx nutzen und harmonisieren dabei die natürlichen Systeme des Körpers, um das klinische Outcome, die Lebensqualität und die gesamte kardiovaskuläre Gesundheit von Patientinnen und Patienten zu verbessern. Hierzu trägt die neuartige Baroreflex-Aktivierungstherapie (BAT) Barostim von CVRx bei.Quellen:[1] Deutsche Herzstiftung "Weltherztag 2026: Gib ACHT für ein starkes Herz" (https://herzstiftung.de/service-und-aktuelles/publikationen-und-medien/weltherztag)[2] Deutsche Herzstiftung: "Leise Gefahr Bluthochdruck: Mit Blutdruck-Check vor Risiken schützen", Pressemitteilung vom 13.05.2026.Pressekontakt:Dr. med. Christian Bruer21up GmbHPrinzregentenstraße 5480538 MünchenE-Mail: cb@21-up.comwww.21-up.comOriginal-Content von: CVRx, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114749/6353854