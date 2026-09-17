Penzberg (ots) -Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt nachhaltig und setzt neue Maßstäbe für die Qualifikation von Nachwuchskräften.KI hält nachhaltig Einzug in deutsche Ausbildungsbetriebe. Ein Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft (https://www.iwkoeln.de/studien/paula-risius-sarah-hornickel-ki-in-der-ausbildung-bereits-haeufig-im-einsatz.html) verdeutlicht diese Entwicklung: Bereits rund drei von vier Ausbildenden schulen Nachwuchskräfte in spezifischen KI-Kompetenzen. Knapp 57 Prozent der befragten Unternehmen vermitteln ein kritisches Verständnis für KI-Inhalte. Zudem ermutigen über 53 Prozent die Auszubildenden aktiv zur eigenständigen Nutzung entsprechender Tools im Berufsalltag.Herausforderungen bei der Etablierung von KI und BranchenunterschiedeTrotz dieser hohen Bereitschaft verläuft die Integration uneinheitlich. Es offenbaren sich deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen: Während IT-, Medien- und Dienstleistungsberufe beim Einsatz digitaler Tools und der KI-Vermittlung vorangehen, hinken handwerkliche oder produzierende Wirtschaftszweige stellenweise hinterher. Zudem fehlen strukturelle Grundlagen: Nur rund 21 Prozent der Betriebe treffen konkrete Absprachen zur KI-Nutzung mit anderen Lernorten wie Berufsschulen, während über 51 Prozent auf gemeinsame Regelungen verzichten. Auch rechtliche und ethische Aspekte bleiben im Ausbildungsalltag in mehr als der Hälfte der Betriebe eher oder gänzlich unberücksichtigt.Vor der Chance KI steht die Hürde Ausbildungsstellen besetzenZu diesen strukturellen Herausforderungen kommt eine grundlegende Vorstufe hinzu - Ausbildungsbetriebe müssen ihre freien Stellen erst einmal erfolgreich besetzen. An diesem Punkt setzt der Ausbildungskompass (https://www.presseportal.de/pm/182071/6222732) an. Die Plattform verbindet Unternehmen mit Schulen und Lehrkräften, Wirtschaftsförderungen sowie Schülerinnen und Schülern. Betriebe minimieren dadurch Streuverluste im Recruiting. Das System analysiert Stärken und Interessen von Jugendlichen und gleicht sie mit passenden Anforderungsprofilen ab. Von der ersten Talentansprache über das Bewerbungs- und Terminmanagement bis hin zu Praktika verläuft der gesamte Orientierungsprozess in einem Tool. "Mit der Etablierung von KI in immer mehr Berufszweigen entstehen Herausforderungen, aber auch neue Chancen. Diese können jedoch nur ergriffen werden, wenn Ausbildungsstellen von interessierten Talenten besetzt werden. Mit dem Ausbildungskompass helfen wir allen beteiligten Akteuren, Hürden abzubauen und Jugendliche effektiv in die Berufe zu integrieren", so Geschäftsführerin Monika Uhl.Über den Ausbildungskompass:Der Ausbildungskompass ist eine Online-Plattform und ein regionales Magazin, das Informationen zu Ausbildungsstellen und Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Er hilft Schülern bei der Ausbildungssuche und ermöglicht Unternehmen effektiv zu inserieren. Alle Daten werden nach DSGVO auf deutschen Servern gespeichert. Für sein digitales Gesamtkonzept wurde der Ausbildungskompass 2025 mit dem 2. Platz beim Munich Digital Innovation Award und 2026 mit dem Prädikat "Exzellent" des Best of Technology Award ausgezeichnet.Pressekontakt:Ausbildungskompass Monika Uhl GmbHGrube 2182377 Penzberghttps://www.ausbildungskompass.deE-Mail: service@ausbildungskompass.deOriginal-Content von: Ausbildungskompass, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182071/6353865