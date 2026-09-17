Berlin (ots) -Impfungen, Beratung und Diagnostik machen Apotheken zu einer starken Säule der GesundheitsinfrastrukturZum Abschluss des Deutschen Apothekertags zeigt eine aktuelle repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag von Pharma Deutschland: Die Menschen in Deutschland wollen Apotheken künftig noch stärker als niedrigschwellige Gesundheitsdienstleister nutzen. Besonders groß ist die Bereitschaft, Impfungen in der Apotheke durchführen zu lassen: 36,2 Prozent der Befragten können sich dies vorstellen. 32,9 Prozent interessieren sich für die Beratung zu Impfungen, 29,6 Prozent für Blutuntersuchungen und 28,7 Prozent für die Analyse ihres persönlichen Medikationsplans. Grundlage sind 5.000 Befragungen vom 9. bis 15. September 2026; Mehrfachnennungen waren möglich."Die Ergebnisse sind ein klarer Auftrag: Die Menschen wollen ihre Apotheke nicht nur für die Arzneimittelversorgung, sondern auch für Impfungen, Beratung und einfache Gesundheitschecks nutzen. Genau deshalb ist die Apothekenreform so wichtig. Sie gibt den Apotheken mehr Möglichkeiten, ihre Kompetenz dort einzusetzen, wo sie für Patientinnen und Patienten besonders gut erreichbar ist: vor Ort, niedrigschwellig und fachlich fundiert", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland.Damit bestätigen die Ergebnisse auch zentrale Ziele der Apothekenreform. Apotheken sollen ihre wohnortnahe pharmazeutische Kompetenz künftig noch stärker in Prävention, Beratung und weitere Gesundheitsleistungen einbringen können. Pharma Deutschland begrüßt diesen Weg seit Beginn der Reformdebatte.Die Umfrage zeigt zudem, dass die Erwartungen nicht auf Impfungen begrenzt sind. Mehr als ein Viertel der Befragten kann sich individuelle Gesundheitsberatung in der Apotheke vorstellen (25,8 Prozent). Auch eine individuelle Ernährungsberatung stößt mit 21,1 Prozent auf Interesse. Fast jede oder jeder Fünfte kann sich DNA-Tests etwa zu Krankheitsrisiken vorstellen (19,9 Prozent).Die Ergebnisse unterstreichen, dass Apotheken in den Augen der Kundinnen und Kunden weit mehr sind als reine Abgabestellen für Arzneimittel. Sie verbinden die sichere Arzneimittelversorgung mit persönlicher Beratung, Prävention und Hilfe zur Selbsthilfe. Ihre flächendeckende Präsenz, der direkte Zugang ohne lange Wartezeiten und die pharmazeutische Expertise machen sie zu einem unverzichtbaren Teil der Gesundheitsinfrastruktur.Mit der Apothekenreform wurden wichtige Voraussetzungen geschaffen, um dieses Potenzial stärker für die Versorgung zu nutzen. Nun kommt es auf eine zügige und praxistaugliche Umsetzung an. Erweiterte Impfangebote, pharmazeutische Dienstleistungen und niedrigschwellige Test- und Beratungsleistungen können dazu beitragen, Patientinnen und Patienten früher zu erreichen, Prävention zu stärken und zugleich Arztpraxen sowie das Gesundheitssystem zu entlasten. Pharma Deutschland hatte in früheren Stellungnahmen genau diese Weiterentwicklung der Apotheken zu vollwertigen Gesundheitsdienstleistern gefordert.Die Umfrageergebnisse liefern dafür ein klares Signal: Die Nachfrage ist da. Die Apothekenreform bietet die Chance, sie in eine bessere, wohnortnahe und patientenorientierte Versorgung zu übersetzen._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Im Auftrag von Pharma Deutschland führt das Meinungsforschungsinstitut Civey seit Januar 2025 ein kontinuierliches Live-Monitoring zur individuellen medizinischen Versorgungssituation sowie zu Erfahrungen im Kontext pharmazeutischer Themen durch. Die Anzahl der Antworten, die stellvertretend für die Grundgesamtheit in der Stichprobe zur Berechnung des repräsentativen Ergebnisses berücksichtigt werden, liegt bei 5.000 Befragten. Die erhobenen Daten werden nach den sechs Landesverbänden von Pharma Deutschland differenziert analysiert. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die angegebene Grundgesamtheit. Für die Berechnung regionaler Ergebnisse nutzt Civey Small-Area-Methoden mit einem Echtzeit-Modell. Dazu werden die Ergebnisse auf Basis einer modellbasierten, statistischen Methode für kleine Datenräume erhoben. Weitere Informationen und Ergebnisse finden Sie auf unserer Webseite (https://www.pharmadeutschland.de/themen/gesundheitsmonitor/).UmfragehinweisDie Ergebnisse stammen aus einer repräsentativen Civey-Umfrage unter 5.000 Personen in Deutschland, durchgeführt vom 9. bis 15. September 2026. Die Frage lautete: "Welche der folgenden Angebote zur Gesundheitsversorgung in Ihrer Apotheke können Sie sich vorstellen, in Anspruch zu nehmen?" Mehrfachantworten waren möglich. Der statistische Fehler für das Gesamtergebnis liegt bei 2,5 Prozent.Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6353869