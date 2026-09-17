Bern (ots) -Die SRG hat nach einem offenen und sorgfältigen Auswahlverfahren zwei neue Eigentümerinnen für die Swiss Satellite Radios gefunden: CH Media übernimmt Radio Swiss Pop, die Digris AG führt Radio Swiss Classic und Radio Swiss Jazz weiter. Beide Käuferinnen haben sich verpflichtet, die musikalische und inhaltliche Ausrichtung der Sender für mindestens zwei Jahre beizubehalten.Die SRG setzt derzeit das Transformationsprojekt Enavant um und wird digitaler, beweglicher und effizienter. Gleichzeitig stellt sie sich unter veränderten finanziellen Rahmenbedingungen neu auf und reagiert unter anderem auf die vom Bundesrat beschlossene Senkung der Medienabgabe (siehe Medienmitteilung vom 14. September 2026 (https://www.srgssr.ch/de/news-medien/news/srg-setzt-transformations-und-sparmassnahmen-fuer-2027-um)). Im Zuge dieser Neuausrichtung überprüft die SRG auch ihre Angebotsstrategie. Vor diesem Hintergrund hat sie beschlossen, die Swiss Satellite Radios zu verkaufen. Die Sender können auch von privaten Medienunternehmen betrieben werden und gehören als reine Musiksender nicht zum Auftrag der SRG gemäss Konzession.Nach einem offenen und sorgfältigen Auswahlverfahren hat die SRG zwei geeignete Käuferinnen für die Swiss Satellite Radios gefunden: CH Media übernimmt Radio Swiss Pop ab Januar 2027, die Digris AG betreibt die Sender Radio Swiss Classic und Swiss Jazz ab Juli 2027. Der Verwaltungsrat der SRG hat dem Verkauf am 16. September 2026 zugestimmt. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.Kontinuität fürs Publikum gewährleistetDie SRG hat sich im Verkaufsprozess dafür eingesetzt, dass die bewährten und beim Publikum beliebten Musiksender im heutigen Charakter erhalten bleiben: Die Sender halten an ihrer bisherigen musikalischen Ausrichtung fest und werden weiterhin ohne Moderation sowie mit zurückhaltenden Werbeanteilen ausgestrahlt. Der Anteil Schweizer Musik liegt wie bis anhin bei mindestens 50 Prozent. Zudem ist die Verbreitung über DAB+, Streaming- und Drittplattformen sowie über Kabelnetzbetreiber gesichert.Die von der SRG definierten Verkaufsauflagen gelten für zwei Jahre. Nach Ablauf dieser Frist entscheiden die neuen Eigentümerinnen eigenständig über die weitere Programmgestaltung sowie über die Verbreitung und Vermarktung ihrer Programme.SRG fördert Schweizer Musik weiterhinDer Verkauf der Musiksender ändert nichts am Engagement der SRG für die Schweizer Musik. Die SRG bleibt mit der "Charta der Schweizer Musik" (https://www.srgssr.ch/de/was-wir-tun/kultur/musik/charta-der-schweizer-musik) verpflichtet, Schweizer Musik und Künstler:innen in ihrem Programm zu fördern sowie die Schweizer Musik weiterhin angemessen in ihren Angeboten zu berücksichtigen.Zu den Käuferinnen:CH MediaCH Media zählt zu den grössten privaten Medienhäusern der Schweiz und vereint führende Angebote in den Bereichen Radio, TV, Print und Digital. Als grösste private Radiogruppe des Landes verfügt das Unternehmen über langjährige Erfahrung sowie etablierte Strukturen für den Betrieb und die Verbreitung von Musikprogrammen.Kontakt: kommunikation@chmedia.ch, +41 58 200 50 10Digris AGDigris betreibt DAB+-Netze in der Schweiz, in Frankreich und in Grossbritannien. Über 50 Prozent aller Schweizer DAB-Radiosender werden von digris verbreitet. digris betreibt seit 2011 auch das Radio open broadcast.Kontakt: Thomas Gilgen (thomas.gilgen@digris.ch), +41 44 552 48 56Pressekontakt:Medienstelle SRG SSRGianna Blum058 136 21 21media@srgssr.chOriginal-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100942374