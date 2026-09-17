Hamburg (ots) -Der Drogeriemarkt budni und das Mehrwegsystem zerooo sind mit dem ECR Award 2026 ausgezeichnet worden. Mit dem von GS1 Germany vergebenen Preis werden Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette gewürdigt, die durch partnerschaftliche Zusammenarbeit messbare Verbesserungen erzielen und neue Impulse für den Markt setzen. Ausgezeichnet wurde die gemeinsame Entwicklung eines Mehrwegsystems für Pflege-, Kosmetik- und Haushaltsprodukte, das sich von einem Pilotprojekt zu einem flächendeckenden Angebot in allen budni-Märkten entwickelt hat.Was 2019 mit einem Test in zehn budni-Märkten begann, stieß von Anfang an auf großes Interesse bei den Kund:innen. Die ersten Mehrwegprodukte waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Schritt für Schritt wurde das Angebot daher zunächst auf 80 Märkte und später auf das gesamte budni-Vertriebsgebiet ausgeweitet. Die Entwicklung zeigt, dass sich ressourcenschonendere Lösungen etablieren können, wenn Hersteller, Handel und Systempartner gemeinsam an ihrer Umsetzung arbeiten.Der ECR Award würdigt damit nicht nur die Einführung eines Mehrwegsystems, sondern auch die erfolgreiche Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Denn Mehrweg funktioniert nur dann im größeren Maßstab, wenn alle Beteiligten gemeinsame Standards schaffen und Verantwortung für deren Umsetzung übernehmen.Das Mehrwegsystem verfolgt das Ziel, Verpackungen mehrfach im Kreislauf zu nutzen und dadurch Einwegverpackungen zu vermeiden. Entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei die enge Zusammenarbeit von Flaschenherstellern, Markenpartnern, Handel und Rücknahmesystem. Erst dieses Zusammenspiel ermöglicht die Reichweite und Akzeptanz, die für ein funktionierendes Mehrwegangebot notwendig sind.Die Entwicklung von zerooo und budni zeigt zugleich, dass nachhaltige Veränderungen dort entstehen können, wo Partner bereit sind, neue Wege zu gehen und bestehende Prozesse weiterzuentwickeln. Aus einem lokalen Pilotprojekt ist so ein Angebot entstanden, das heute in allen budni-Märkten und bei weiteren Handelsunternehmen verfügbar ist. Mit der Auszeichnung sehen sich budni und zerooo darin bestärkt, gemeinsam mit ihren Partnern an Lösungen für einen ressourcenschonenderen Konsum zu arbeiten.Über budniMit etwa 190 Filialen und rund 1.950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist budni vor allem im Großraum Hamburg Marktführer unter den Drogeriemarktunternehmen. budni gehört seit Jahren zu den beliebtesten Drogeriemärkten und den besten Arbeitgebern der Metropolregion. Das Unternehmen kann aus dem breitesten Sortiment im Branchenvergleich schöpfen und schneidert aus seinen 25.000 Artikeln die Sortimente jeder Filiale passend auf die Menschen im Viertel zu. budni bietet seinen Kundinnen und Kunden ein nachbarschaftliches Lebensgefühl und besten Service mit freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die aus der Partnerschaft mit EDEKA entstandene BUDNI Handels- und Servicegesellschaft (BHSG) steuert die überregionale Standortentwicklung und bündelt zudem alle rückwärtigen Bereiche - von Einkauf über Sortimentsmanagement bis Marketing. Mit der Budnianer Hilfe e.V. engagiert sich budni in der Nachbarschaft der Filialen für Kinder und Jugendliche und setzt sich beim Sortiment, der Warenlieferung und dem Betrieb der Filialen für Nachhaltigkeit ein. Dabei lautet das zentrale Ziel, den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren sowie die Bevölkerung für einen nachhaltigeren Konsum und die Wertigkeit von Lebensmitteln zu sensibilisieren. budni setzt mit diesem Engagement ein starkes Zeichen im deutschen Drogeriemarkt.Pressekontakt:BUDNI Handels- und Service GmbH & Co. KGUnternehmenskommunikationNew-York-Ring 6, 22297 HamburgTelefon: +49 40 / 6377-2182E-Mail: presse@budniservice.dewww.budni.deOriginal-Content von: BUDNI Handels- und Service GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80395/6353885