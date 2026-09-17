Berlin (ots) -Der Nachrichtensender ntv, DUP UNTERNEHMER und das Deutsche Institut für Service-Qualität zeichnen heute Projekte aus allen Wirtschaftsbereichen aus, die Nachhaltigkeit beispielhaft umsetzen.Die feierliche Award-Verleihung findet im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event, in der STATION Berlin statt (Veröffentlichungshinweise: www.ntv.de/tests und DUP UNTERNEHMER-Magazin, Ausgabe 5-2026, ab 23.10. im Zeitschriftenhandel).Vielzahl an Einreichungen zu Klimaschutz und nachhaltigem KonsumDie treibende Kraft hinter den Projekten ist die Motivation der Unternehmen, eine lebenswerte Zukunft im Einklang mit den 17 Zielen für Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen zu gestalten. Insgesamt wurden 433 Nachhaltigkeitsprojekte nominiert, eine hochkarätig besetzte Jury kürt 46 davon in insgesamt 19 Kategorien zu Preisträgern.Die Einreichungen verfolgten schwerpunktmäßig ökologische Ziele, aber auch wirtschaftliche und soziale Themen waren zentral. Am häufigsten lag der Fokus auf SDG 12 (Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion) und SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz).Brigitte Zypries und Prof. Dr. Claudia Kemfert zur Bedeutung des Awards"Als politisches Leitthema mag Nachhaltigkeit derzeit in den Hintergrund gerückt sein, dennoch zeigen die zahlreichen Nominierungen und Preisträger, wie unverzichtbar sie ist", sagt Juryvorsitzende Prof. Dr. Claudia Kemfert. "Nachhaltig Wirtschaften bedeutet eine lebenswerte Zukunft, eine gesunde Ökonomie und anhaltenden Wohlstand zu sichern."Schirmherrin Brigitte Zypries, Bundesjustiz- und Bundeswirtschaftsministerin a. D. ergänzt: "Der Award zeigt, dass Nachhaltigkeit für deutsche Unternehmen Teil ihrer Strategien und ihres Handelns ist. Zugleich strahlt die Auszeichnung Vorbildcharakter aus und soll noch mehr Firmen und Institutionen dazu animieren, Nachhaltigkeit konsequent in ihre Unternehmensphilosophie aufzunehmen."So wurden die Projekte bewertetDie Auszeichnung basiert auf einer umfassenden Analyse der eingereichten Nachhaltigkeitsprojekte durch eine Jury von Expertinnen und Experten. Die Projekte konnten von KMUs, Großunternehmen, Start-ups, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen eingereicht werden.Die Bewertung der Jury erfolgte anhand von vier Fokusbereichen:- Wirkungsgrad/Nutzen des Projekts,- Innovation,- Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche- Aktualität.Je nach Anzahl eingereichter Projekte pro Kategorie können mehrere Preisträger ausgezeichnet werden.Die Jury:- Schirmherrschaft: Brigitte Zypries (Bundesministerin a. D.)- Juryvorsitz: Prof. Dr. Claudia Kemfert (Abteilungsleiterin Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin)- Marcus Betz (Stellv. Vorstand Stadtsparkasse München)- Prof. Dr. Andreas Braun (BSP Business & Law School, Universität Potsdam)- Sabine Braun (Director Sustainability Services bei Accenture)- Dr. Michael Brüntrup (German Institute of Development and Sustainability, IDOS)- Prof. Elisabeth Endres (Technische Universität Braunschweig)- Clemens Feigl (CEO & Co-Founder everwave)- Ana-Christina Grohnert (Gründerin score4impact, Managing Partner Berlin Advisors Group)- Dr. Olivia Henke (Vorständin der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima)- Sophie Herrmann (Expertin für Nachhaltigkeitsstrategie und -Management)- Prof. Dr. Holger Hoppe (Technische Hochschule Ingolstadt)- Dr. Christine Lemaitre (Geschäftsführende Vorständin DGNB e.V.)- Prof. Dr. Thomas Liebetruth (Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg)- Josepha Niebelschütz (ClimateChoice)- Prof. Dr.-Ing. Frank Opferkuch (Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm)- Prof. Dr. Holger Schulze (Hochschule Kiel)- Annette Schimmel (Leiterin Green Economy BIS Bremerhaven)- Andreas Streubig (Director Sustainable Development Redcare Pharmacy)- Gesa Vögele (Partner and Managing Director Fair Finance Institute)- Franziska von Becker (Principal Consultant hachmeister + partner)- Kai Wuttke (Geschäftsführer Stakeholder Reporting, Part of Mazars)- Dr. Julian Zuber (Mitgründer GermanZero, Nachhaltigkeitsbeirat VW)- Christian Buchholz (Chefredakteur DUP UNTERNEHMER)- Holger Schwarz (Digital Executive Producer ntv)- Catja Stammen (Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine)- Jan Zimmerman (Executive Producer RTL News)Die Preisträger je KategorieUnternehmensstrategie- 1. Platz: DEKRA - DEKRA Climate Impact-Programm- Preisträger: BKK Dachverband - BKK Green Health- Preisträger: Block Gruppe - Premiumrindfleisch im Einklang mit der Natur- Preisträger: EDEKA-Zentrale - EDEKA Leitlinie zirkuläres Wirtschaften im LEHGesamtkonzept- 1. Platz: actric - myEarmold - nachhaltiges OtoplastiklaborProduktion- 1. Platz EEW Pipe Production Erndtebrueck - Einführung Wasserstoff in der Produktion- Preisträger: OBO Bettermann - OBO EcoLineDienstleistung - Technik- 1. Platz: CLUB.WEISS - Member of WERTGARANTIE Group - Haushaltsgeräte "Mieten statt Kaufen"Projekt - Technologie- 1. Platz: Hansgrohe - Rückgewinnung von Palladium aus Prozesswässern einer Kunststoff-Galvanik- Preisträger: COMPO - COMPO Advanced Release Technology- Preisträger: Körber Supply Chain - Green Parcel LogisticsProjekt - Energie- 1. Platz: SBRS - Ladeinfrastruktur für elektrische Fähren in Kiel- Preisträger: E.ON Energie Deutschland - E.ON ZukunftsStrom- Preisträger: Posteo - Ökostrom im HomeofficeProjekt - Bau/Architektur- 1. Platz JOHANN BUNTE - Bauunternehmung A6: So geht nachhaltiger Straßenbau!- Preisträger: Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode - Ein Haus folgt der SonneMaterial/Komponente - Bau/Architektur- 1. Platz: Pfleiderer Deutschland - Moorplatte - Faserplatte mit Rohstoffen aus Moorwiedervernässung- Preisträger: Aventta Trading Industrial - Belka, Nachhaltige WandbeschichtungProjekt - Landschaftspflege/Aufforstung- 1. Platz Wäller Helfen e.V. - Wir Forsten auf- Preisträger: TAG Immobilien - Wohnen. Leben. Natur.Mobilitäts- & Logistiklösung- 1. Platz: Schmitz Cargobull - Transportkältemaschinen S.CU ePTO ready- Preisträger: Dethleffs - e.home ECO - Dethleffs Studie eines nachhaltigen ReisemobilsVerpackung- 1. Platz Delica - CoffeeB - Das Kapsel-System ohne KapselC2C/Recycling- 1. Platz: Knauf - Closing the Loop: Knauf's Circular Gypsum Supply Chain- Preisträger: Allianz Zukunft Reifen (AZuR) - Runderneuerung: Klimaschutz auf Rädern- Preisträger: Salamander Industrie Produkte - plantania(R) - 100% Recycling von Jeans-Cotton-Fasern- Preisträger: ZF Friedrichshafen, Werk Bielefeld - Der DoppelConAct. Ein optimaler KreislaufChancengleichheit- 1. Platz Maxpert - Article26- Preisträger: Dachverband AJA, Experiment e.V. - Schule: Global- Preisträger: Lafim-Diakonie - Klimaschutzprojekt: KlimaKocher in KamerunDienstleistung - Beratung/Förderung- 1. Platz: Genussregion Ostwestfalen-Lippe e.V. - Lust auf Heimat - Ganzheitliche Stärkung regionaler Kreisläufe- Preisträger: Anthropia Impact Factory Accelerator- Preisträger: Handwerkskammern Potsdam, Dortmund, Frankfurt-Rhein-Main, Mittelfranken - Nachhaltigkeitscheck 360°Dienstleistung - Finanzen- 1. Platz Hamburger Sparkasse - Haspa Sanierungslotse- Preisträger: Zielke Rating - DIN-NachhaltigkeitsscoreKampagne- 1. Platz: Freunde fürs Leben e.V. - Kampagne "Gesicht zeigen für mentale Gesundheit"Online-Plattform- 1. Platz TAF mobile & Leipziger Verkehrsbetriebe - Bonusprogramm zur Incentivierung nachhaltiger Mobilität- Preisträger: Better Oceans - Better Oceans - Plattform für Meeresschutz- Preisträger: EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme - EFA-EnergySaver- Preisträger: Marktplatz Design und Software - letsride2 - Nachhaltige Mobilitätslösung für EventsAufklärung/(Weiter-)Bildung- 1. Platz: TUI Care Foundation - TUI Academy-Programm- Preisträger: Fairventures Worldwide FVW - Climate Stories- Preisträger: Stiftung Kindergesundheit - TigerKids - Kindergarten aktivGemeinnützige Initiative- 1. Platz: Hearts of Sunshine e.V. - Starke Mädchen, starke Zukunft - Nachhaltige Periodengerechtigkeit in Tansania- Preisträger: SI Club Meerbusch goes Future e.V. - Meerbusch goes Future- Preisträger Umweltbildungsort Gertrudenhof e.V. - Tierbegegnungen auf dem Gertrudenhof - Erinnern, Erleben, BegegnenPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätJasmin DeiterProjektmanagerin Kommunikation & MarktforschungTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: j.deiter@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6353879