DAX Prognose für Donnerstag, 17.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.505 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels versuchte der DAX nach Norden auszubrechen, scheiterte aber. Es ging am Vormittag zunächst in Richtung Süden, der DAX konnte sich im Bereich der 25.390 Punkte stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Bis zum Nachmittag konnten die Verluste vom Vormittag kompensiert werden. Der Index schwenkte dann in eine Seitwärtsbox, die er erst am Abend nach Norden aufgelöst hat. Es konnte gestern ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen werden. Nachbörslich stellte sich größere Vola ein. Der Rücksetzer im späten Handel wurde nur zum Teil zurückgekauft. Der DAX ging bei 25.536 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Vorbörslicher Befreiungsschlag: Der DAX zeigt Stärke und ist im Frühhandel dynamisch über die psychologisch wichtige 25.700-Punkte-Marke sowie über die 200-Stunden-Linie (SMA200 bei 25.654 Punkte) geklettert.

Der DAX zeigt Stärke und ist im Frühhandel dynamisch über die psychologisch wichtige sowie über die 200-Stunden-Linie (SMA200 bei 25.654 Punkte) geklettert. Charttechnisches Long-Potential: Hält sich der Index nachhaltig über der Schlüsselzone bei 25.661 Punkten , aktivieren sich die nächsten Aufwärtsziele im Bereich von 25.905/20 bis 26.055/70 Punkten .

Hält sich der Index nachhaltig über der Schlüsselzone bei , aktivieren sich die nächsten Aufwärtsziele im Bereich von bis . Pessimistisches Markt-Sentiment: Der CNN Fear - Greed Index notiert mit 26 Punkten weiterhin im Bereich "Extremes Sentiment - Angst" - historisch bildet diese ausgeprägte Skepsis der Anleger häufig den Nährboden für eine Fortsetzung der Erholungsbewegung.

Der DAX Aktuell ist am Mittwochmorgen bei 25.505 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch gen Norden zum Xetra-Start drückten die Bären den Index am Vormittag zunächst auf ein Tagestief bei 25.390 Punkten. Dort setzte jedoch eine Stabilisierung ein: Die Verluste wurden bis zum Nachmittag vollständig kompensiert.

Aus einer abendlichen Seitwärtsbox brach der DAX schließlich nach oben aus und beendete den Tageshandel auf Xetra bei 25.536 Punkten. Nachbörslich zog die Volatilität spürbar an. Im heutigen Frühhandel zeigt sich der DAX Aktuell dynamisch und kletterte bereits über die Marke von 25.700 Punkten.

Gewinner - Verlierer im DAX (Xetra-Schluss)

Am gestrigen Handelstag schlossen 29 Aktientitel im Plus und 11 Titel im Minus:

Top-Performer: Hochtief (+3,36 - Siemens Energy (+3,28 - RWE (+3,12 %)

Hochtief (+3,36 - Siemens Energy (+3,28 - RWE (+3,12 %) Flop-Performer: Volkswagen VZ (-2,50 - Mercedes Benz Group (-2,29 - Commerzbank (-2,24 %)

Handelsstatistik - DAX Kennzahlen im Überblick

Parameter (08:00-22:00 Uhr) 16.09. (Ist) 16.09. (Erwartet) 15.09. (Ist) Tageshoch (TH) 25.629 Pkt. 25.611 Pkt. 25.508 Pkt. Tagestief (TT) 25.387 Pkt. 25.433 Pkt. 25.186 Pkt. Xetra Schluss 25.538 Pkt. - 25.402 Pkt. Tagesschluss (22:00 Uhr) 25.536 Pkt. - 25.454 Pkt. Tagesrange 242 Pkt. - 322 Pkt.

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