Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 17.09.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.050 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Nachmittag sukzessive aufwärtsschieben. Am späten Nachmittag erfolgten moderate Gewinnmitnahmen, der Nasdaq setzte leicht zurück. Die Vola am Abend hatte einen ausgeprägten Charakter. Es ging in dynamischen Impulsen abwärts. Bis zum Handelsschluss konnte der Nasdaq Teile der Verluste wieder aufholen.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Entscheidende SMA-Marken: Im 1H-Chart fungieren die SMA20 (29.121) und SMA50 (29.072) als kurzfristige Supports. Erst ein Ausbruch über die SMA200 bei 29.301 Punkten aktiviert ein nachhaltig bullisches Signal.

Im 1H-Chart fungieren die SMA20 (29.121) und SMA50 (29.072) als kurzfristige Supports. Erst ein Ausbruch über die SMA200 bei 29.301 Punkten aktiviert ein nachhaltig bullisches Signal. Tages-Range - Tendenz: Für den Handelstag wird eine Schwankungsbreite zwischen 28.916 und 29.385 Punkten mit leicht aufwärtsgerichteter Seitwärtstendenz erwartet.

Für den Handelstag wird eine Schwankungsbreite zwischen 28.916 und 29.385 Punkten mit leicht aufwärtsgerichteter Seitwärtstendenz erwartet. Schlüssellevel für Bären: Ein nachhaltiger Rutsch unter die SMA50 eröffnet Abwärtspotenzial bis an das gestrige Tagestief (28.766) sowie in den Bereich von 28.425/10 Punkten.

Willkommen zu meiner täglichen Chartanalyse für den Nasdaq 100. Als Marktanalyst und Trader analysiere ich täglich die entscheidenden Marken im Nasdaq 100 Aktuell, um tragfähige Setups für Trader und Anleger herauszuarbeiten.

Für Donnerstag, den 17.09.2026, zeigt das Chartbild eine spannende Ausgangslage an den gleitenden Durchschnitten.

Nasdaq 100 Aktuell: Rückblick - Status Quo

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 29.050 Punkten. Der Index konnte sich bis zum Nachmittag sukzessive aufwärts schieben, ehe am späten Nachmittag moderate Gewinnmitnahmen einsetzten.

Am Abend zeigte sich eine ausgeprägte Volatilität mit dynamischen Abwärtsimpulsen. Bis zum Handelsschluss holte der Nasdaq Teile der Verluste jedoch wieder auf. Im Frühhandel setzte sich die Erholung fort: Der Index schob sich wieder über die Marke von 29.100 Punkten und konnte sich dort festsetzen.

Datenblatt zum Vortag (16.09.2026)

Parameter Vortag (15.09.) Ist-Wert (16.09.) Erwartung - Range Tageshoch (TH) 29.196 Punkte 29.250 Punkte 29.205 Punkte Tagestief (TT) 28.921 Punkte 28.766 Punkte 28.933 Punkte Tagesschluss 28.964 Punkte 28.966 Punkte - Range (Punkte) 275 484 -

Hinweis: Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr. Quelle: Eigenanalyse via xStation5....

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