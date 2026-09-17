BÖRSE AKTUELL | Indizes und Edelmetalle machen nach Entscheidung der Fed ihre Verluste wieder wett (17.09.2026)

Erholungsversuch an den Wall-Street-Märkten: Die US-Index-Futures verzeichnen leichte Zugewinne, nachdem die US-Notenbank Federal Reserve ihre jüngste Zinsanhebung beschlossen hat. Die Futures des S&P 500 legen um etwa 0,6 - zu, während der Nasdaq 100 (bereinigt um Kontrakt-Rollover) rund 0,7 - gewinnt. Damit startet der Markt nach dem gestrigen Tiefststand des S&P 500 seit Juli eine spürbare Gegenbewegung.

Notenbanken - Anleihen im Fokus

Für eine erste Beruhigung an den Finanzmärkten sorgten die Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh. Er betonte den festen Entschluss der Notenbank, den Inflationsdruck konsequent zu bekämpfen - selbst wenn die Geldpolitik dadurch länger auf einem restriktiven Niveau verharren muss. Marktteilnehmer werten dies als klares Signal für mehr Preisstabilität.

US-Staatsanleihen: Am Rentenmarkt zeigt sich eine leichte Erholung. Die Rendite der 2-jährigen US-Treasuries sank um 2 Basispunkte auf 4,71 - nachdem sie am Vortag den höchsten Stand seit 2024 erreicht hatte. Auch die Renditen 10- und 30-jähriger Papiere gaben um etwa 2 Bp nach.

Internationale Notenbanken: Der Blick richtet sich nun auf die Bank of England (BoE), die heute voraussichtlich den Leitzins unverändert belässt, sowie auf die Bank of Japan (BoJ), bei der für Freitag eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte erwartet wird....

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