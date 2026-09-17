Gütersloh (ots) -- Das traditionsreiche Literaturformat ist wieder auf dem Messegelände präsent: Acht Autor:innen stellen ihre aktuellen Bücher auf dem Blauen Sofa vor- Live-Programm am Messefreitag und Messesamstag auf der Discovery Stage- Das Blaue Sofa eröffnet zudem OPEN BOOKS und begrüßt den Ehrengast Tschechien in BerlinDas Blaue Sofa kehrt 2026 auf das Gelände der Frankfurter Buchmesse zurück. Nachdem das traditionsreiche Literaturformat in den vergangenen Jahren in Frankfurt ausschließlich zur Eröffnung des Lesefests OPEN BOOKS zu erleben war, ist es in diesem Jahr auch wieder mitten im Messegeschehen präsent: Am Freitag, 9. Oktober und Samstag, 10. Oktober, nehmen insgesamt acht Autor:innen auf der Discovery Stage in Halle 5.0 Platz. Damit kehrt das Blaue Sofa an den Ort zurück, an dem Bücher, Branche und Publikum unmittelbar aufeinandertreffen. Moderiert werden die Gespräche von Anouk Schollähn. Die Rückkehr auf das Messegelände bildet den Höhepunkt einer Reihe von Veranstaltungen, mit denen das Blaue Sofa die Frankfurter Buchmesse 2026 begleitet.Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann Unternehmenskommunikation, sagt: "Seit mehr als 190 Jahren gehört das Buch zur Geschichte von Bertelsmann und prägt bis heute die Identität des Unternehmens. Über Penguin Random House, als größter Publikumsverlag der Welt, ist Bertelsmann eng mit der internationalen Buchwelt verbunden. Wir freuen uns daher sehr über die Rückkehr des Blauen Sofas auf das weltgrößte Treffen der Buchbranche."Die Veranstaltungen im Überblick:Das Blaue Sofa auf der Frankfurter BuchmesseAm Freitag, 9. Oktober, von 15 bis 17 Uhr startet das Programm auf der Discovery Stage mit vier aktuellen Büchern: Ruth-Maria Thomas spricht über ihren neuen Roman "Die zweitgrößte Liebe" (dtv), über Liebe und soziale Herkunft und die Frage, ob sich die Gräben zwischen unterschiedlichen Lebenswelten überwinden lassen. Luca Kieser spricht über "Simsalabim, Simon Brenner" (Blessing), in dem ein verdeckter Ermittler des LKA in immer radikalere linke Gruppen eintaucht und dabei zunehmend zwischen Auftrag, Zugehörigkeit und eigenen Gefühlen gerät. Andreas Kossert präsentiert "Elsas Welt" (Siedler) und folgt darin den Spuren seiner Großmutter ins polnische Lodz - eine persönliche Familiengeschichte, die zugleich ein Panorama des von Nationalismus, Krieg und Vertreibung geprägten 20. Jahrhunderts entfaltet. Miriam Carbe erzählt in "Unerwünschte Töchter" (Hanser) anhand von vier Frauengenerationen eine Familiengeschichte über Herkunft, gesellschaftliche Zwänge und die Sehnsucht nach einem selbstbestimmten Leben.Am Samstag, 10. Oktober, von 9 bis 11 Uhr folgen vier weitere Gespräche: Leh-Wei Liao eröffnet den Vormittag mit ihrem Debütroman "Glaszeit" (Luchterhand), in dem die junge Ärztin Novana in Taipeh mit ihrer Mutter und ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert wird - eine Geschichte über widerständige Frauen, Begehren, Verletzungen und die unsichere Zukunft Taiwans. Helga Schubert stellt "Die Woche danach" (dtv) vor, in dem sie von der ersten Zeit nach dem Tod ihres Mannes erzählt und sich selbst zwischen Traurigkeit und Erlösung beobachtet. Manik Sarkar präsentiert seinen Debütroman "Ochsenkopf" (Zsolnay), einen tragikomischen Roman über einen leidenschaftlichen Metzger, der an seinen eigenen Idealen und den Veränderungen seiner Umwelt zu scheitern droht. Den Abschluss bildet Michaela Benthaus mit "Zwischen Schwerkraft und Schwerelosigkeit" (Goldmann): Darin erzählt die Raumfahrtingenieurin, wie sie nach einem schweren Unfall an ihrem Traum vom All festhielt und schließlich als erste Frau mit Behinderung einen Flug ins All wagte.Willkommen, Tschechien! - Das Blaue Sofa begrüßt das Gastland der Frankfurter Buchmesse 2026Unter dem Motto "Ein Land an der Küste" präsentiert Tschechien als Ehrengast der 78. Frankfurter Buchmesse die Vielfalt und Lebendigkeit der eigenen Literaturlandschaft. Gute zwei Wochen vorher, am 21. September 2026, begrüßt das Blaue Sofa die tschechischen Autor:innen Jaroslav Rudis und Klára Wang Tylová in der Berliner Bertelsmann Repräsentanz, die ihre Romane "Wo die Toten sprechen"(Luchterhand) und "Die Geister von Taipeh"(Parasitenpresse) vorstellen. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der Frankfurter Buchmesse und im Rahmen des Projekts Czechia 2026 organisiert. Die Moderation übernimmt Marie Kaiser.Das Blaue Sofa eröffnet OPEN BOOKSAm 6. Oktober wird OPEN BOOKS, das Lesefest zur Frankfurter Buchmesse, mit dem Blauen Sofa eröffnet. Zu Gast sind Sachsen-Anhalts ehemaliger Ministerpräsident Reiner Haseloff mit seinem Buch "Nicht mit unserem Land" (Herder) der Autor Ingo Schulze ("Das Wasser im August", Fischer) sowie die Historikerin Andrea Wulf ("Der Reisende", C. Bertelsmann). Außerdem wird der oder die am Vortag ausgezeichnete Träger:in des Deutschen Buchpreises 2026 hier den ersten großen Auftritt haben. Das Blaue Sofa zur Eröffnung von OPEN BOOKS wird von Bertelsmann gemeinsam mit dem Kulturamt Frankfurt am Main und der Deutschen Nationalbibliothek veranstaltet.Über das Blaue SofaDas Blaue Sofa gehört zu den langlebigsten und erfolgreichsten Literaturformaten im deutschsprachigen Raum. Seit der Gründung im Jahr 2000 nahmen mehr als 3.100 Autor:innen hier Platz, um auf den Buchmessen und darüber hinaus ihre neuen Bücher vorzustellen. Das Format wurde in den vergangenen Jahren von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat gemeinsam gestaltet; seit 2023 führt Bertelsmann Das Blaue Sofa mit einem neuen Konzept in Alleinverantwortung weiter. Zu den prominentesten Gästen zählten bisher die Nobelpreisträger:innen Swetlana Alexijewitsch, Michail Gorbatschow, Günter Grass, Abdulrazak Gurnah, Herta Müller, Christiane Nüsslein-Volhard, Orhan Pamuk, Joseph Stiglitz, Olga Tokarczuk, Mario Vargas Llosa und Mo Yan.www.das-blaue-sofa.deÜber BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.www.bertelsmann.dePressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMandy BerghoffPressesprecherin / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-78063mandy.berghoff@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7842/6353900