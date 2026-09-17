Neues Werk im ungarischen Szentendre verstärkt Europas Produktionskapazitäten für landwirtschaftliche und industrielle Drohnentechnologie.

ABZ Innovation, ein europäischer Entwickler und Hersteller von hochbelastbaren zivilen Drohnen für den Einsatz in der Landwirtschaft und Industrie, hat heute offiziell seine neue Produktionsstätte im ungarischen Szentendre eröffnet einen der größten Standorte Europas, der ausschließlich der Produktion ziviler Drohnen dient.

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ABZ Innovation's new manufacturing facility in Hungary one of the largest dedicated civilian drone production sites in Europe.

Die neue Anlage ist etwa viermal so groß wie der bisherige Produktionsstandort von ABZ Innovation und ermöglicht allein im Jahr 2026 eine angestrebte Verdreifachung der Produktion, wobei für 2027 eine weitere Verdopplung geplant ist. Damit wird die Kapazität von ABZ Innovation erheblich erweitert, um der steigenden weltweiten Nachfrage nach drohnenbasierter Automatisierung in Landwirtschaft und Industrie gerecht zu werden. Die Drohnensysteme von ABZ Innovation kommen derzeit in mehr als 40 Ländern auf sechs Kontinenten zum Einsatz und unterstützen das Präzisionssprühen, das Ausbringen von Saatgut und Dünger, die industrielle Reinigung sowie den Gütertransport.

Die Eröffnung spiegelt das enorme Ausmaß der Nachfrage nach Produkten von ABZ Innovation wider. Die L-Serie ist weiterhin führend im Bereich der Präzisionslandwirtschaft und senkt den Wasserverbrauch um bis zu 90 sowie den Einsatz von Chemikalien um bis zu 50 im Vergleich zu herkömmlichen Sprühverfahren. Unterdessen hat sich die C-Serie zur am schnellsten wachsenden Produktreihe des Unternehmens entwickelt, da industrielle Betreiber zunehmend auf drohnenbasierte Reinigungsverfahren zurückgreifen, anstatt auf langsamere, manuelle Alternativen.

"Die Automatisierung in Landwirtschaft und Industrie tritt in eine neue Ära ein. Wir bauen nicht nur Drohnen, sondern eine europäische Plattform, die für kritische zivile Einsätze konzipiert ist mit vollständiger Datenhoheit und der After-Sales-Infrastruktur, die professionelle Anwender benötigen, um in großem Maßstab zu operieren." Károly Ludvigh, CEO und Mitgründer von ABZ Innovation

Der Standort in Szentendre wird zum globalen Produktionszentrum von ABZ Innovation und unterstützt das weitere Wachstum der vier Produktreihen des Unternehmens: Präzisionssprühdrohnen der L-Serie, Granulat- und Saatgutstreusysteme der S-Serie, Hochdruck-Industriereinigungsdrohnen der C-Serie sowie multifunktionale Frachtplattformen der M-Serie. Die Produkte von ABZ Innovation sind CE-zertifiziert, FCC-konform sowie nach EU C4 (M-Serie) und C5 (C-Serie) zertifiziert. Das Unternehmen arbeitet nach einem nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystem.

Das Unternehmen wurde für die landwirtschaftliche Sprühdrohne L50 mit dem Fruit Logistica Innovation Award, für die industrielle Reinigungsdrohne C10 mit dem CONSTRUMA Award sowie auf der AGROmashEXPO mit dem Sonderpreis für inländische Produktentwicklung für die C10 ausgezeichnet. Außerdem wurde seine L30-LiDAR-Technologie beim 33. Ungarischen Innovationspreis gewürdigt. Im Januar 2026 schloss ABZ Innovation eine Finanzierungsrunde in Höhe von €7 Millionen ab, die von Vsquared Ventures, Day One Capital und Assembly Ventures unterstützt wurde und der Erweiterung der Produktionskapazitäten sowie der Erschließung internationaler Märkte dient.

Über ABZ Innovation

ABZ Innovation ist ein europäischer Entwickler und Hersteller von hochbelastbaren Einsatzdrohnen für landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Das Unternehmen mit Sitz in Szentendre, Ungarn, baut leistungsstarke Drohnensysteme zum Sprühen, Ausbringen, Reinigen und für spezielle industrielle Aufgaben, wobei Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit und vollständige Datensouveränität im Vordergrund stehen. ABZ Innovation ist über ein globales Netzwerk von Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 40 Ländern tätig und unterstützt seine Kunden mit professionellen Schulungen, Ersatzteilversorgung und langfristigem Support. Weitere Informationen:www.abzinnovation.com.

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viktoria.matuz@abzinnovation.com Szentendre, Kalászi Street 3, Hungary