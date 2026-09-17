London (www.anleihencheck.de) - Die Federal Reserve hat die weithin erwartete Zinserhöhung um 25 Basispunkte vorgenommen und den Zielkorridor für den Leitzins auf 3,75% bis 4,00% angehoben, so Dan Siluk, Head of Global Short Duration and Liquidity bei Janus Henderson Investors.Wichtig sei vor allem, dass die Entscheidungsträger sowohl in der Erklärung als auch in den aktualisierten Prognosen die Einschätzung bekräftigt hätten, wonach die Inflation weiterhin das zentrale Sorgenkind sei und der heutige Schritt wohl kaum als einmalige Anpassung angesehen werde. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, wodurch die von vielen erwarteten, zumindest vereinzelten "taubenhaften" Gegenstimmen ausgeblieben seien. Der Ausschuss habe sich damit einheitlicher präsentiert, als die Märkte erwartet hätten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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