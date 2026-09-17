München (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben, so Eric Winograd, Chefvolkswirt bei AllianceBernstein.Die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Winograd sehe darin jedoch nicht den Auftakt zu einem längeren Zinserhöhungszyklus, sondern eine begrenzte geldpolitische Anpassung. Der zugleich veröffentlichte Dot Plot signalisiere, dass innerhalb des Offenmarktausschusses eine breite Erwartung für einen weiteren Zinsschritt um 25 Basispunkte in den kommenden Monaten bestehe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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