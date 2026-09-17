Helvetia Baloise ist als neüfusionierte Gruppe erfolgreich gestartet. Unser erster gemeinsamer Halbjahresabschluss zeigt starke Ergebnisse und attraktive Renditen Die solide Combined Ratio unterstreicht unsere anhaltende Underwriting-Disziplin. Zusammen mit den früher als erwartet realisierten Synergien und Effizienzsteigerungen, bilden diese Erfolge eine robuste Grundlage für die nächste Phase der Wertschöpfung. Unser Fokus liegt nun darauf, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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