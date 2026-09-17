Berlin (ots) -Zwei Jahre nach "Eden Hall: Die Aufnahmeprüfung" schickt Studio 10119 den zwölfjährigen Peter Turner in sein nächstes Abenteuer. Am 14. September 2026 erscheint mit "Eden Hall: Das Geheimnis" der zweite Band der Wellvern-Saga.Wellvern im Vierten Dampfzeitalter: Das Land steht am Beginn der Industrialisierung, Dampfmaschinen und technische Erfindungen verändern den Alltag. In dieser Welt hat Peter Turner inzwischen seinen Platz an der legendären Eliteschule Eden Hall gefunden. Doch die Aufnahmeprüfung war erst der Anfang. Denn Peter besitzt eine außergewöhnliche Fähigkeit: Er kann Maschinen verstehen.Im zweiten Band begibt sich Peter auf eine gefährliche Spurensuche. Je tiefer er in die Geheimnisse von Eden Hall eindringt, desto deutlicher wird, dass seine besondere Begabung ihn zur Zielscheibe macht. Wer hinter seiner Fähigkeit her ist, muss Peter gemeinsam mit seinen Freunden herausfinden. Dabei geht es längst nicht nur um Maschinen und ihre Geheimnisse: Freundschaft, Familie und die erste Liebe werden für Peter ebenso wichtig wie die Frage, wem er vertrauen kann. Seine Suche führt ihn immer tiefer in die Welt von Eden Hall - und bringt ihn der Wahrheit näher, als ihm lieb sein kann.Erzählt wird die Geschichte aus drei Perspektiven: Neben Peter begleiten die Leserinnen und Leser Hedi Darlings auf ihrer Reise zurück nach Tury. Auch Lizzie von Dahliental spielt im zweiten Band eine deutlich größere Rolle.Eine Fantasy-Welt aus BerlinHinter der Wellvern-Saga steht Studio 10119, ein junges und unabhängiges Literaturstudio, das 2022 von Tina Gerstung gegründet wurde, um im Team eigene literarische Stoffe zu entwickeln und umzusetzen. Zusammen mit Illustrator Sebastián García Muñoz ist sukzessive die Welt von Wellvern entstanden. 2024 erschien mit "Eden Hall: Die Aufnahmeprüfung" der erste Band der auf sechs Teile angelegten Saga.Tina Gerstung ist nicht nur Gründerin und Verlegerin, sondern auch eine der Autorinnen der Wellvern-Saga. Band 2 "Eden Hall: Das Geheimnis" entstand gemeinsam mit Stella Hempel, die bereits Band 1 als Lektorin begleitete und für Band 2 erstmals als Co-Autorin einstieg. Für die beiden Autorinnen bedeutet Eden Hall weit mehr als das Schreiben einzelner Texte: Mit jedem Band kommen neue Figuren, Orte, Geschichten und technische Besonderheiten hinzu.In Eden Hall steckt echte Handarbeit"Das Besondere an dieser Arbeit ist für mich, dass wir nicht einfach von Buch zu Buch erzählen, sondern eine eigene Welt erschaffen. Jede Figur, jeder Ort, jede technische Erfindung hat ihren Raum in diesem größeren Ganzen. Im Grunde haben wir damit auch einen eigenen Abenteuerspielplatz für uns geschaffen", sagt Tina Gerstung."Sich in die Köpfe von Teenagern wie Peter Turner und Hedi Darlings hineinzuversetzen und gleichzeitig eine andere Welt zu entwickeln, das ist eine spannende Herausforderung. Es macht aber auch richtig Spaß, verrückte Maschinen, Tierarten, kulinarische Spezialitäten, Redewendungen und Schimpfwörter speziell für das Land zu erfinden", ergänzt Stella Hempel.Auch die visuelle Welt entsteht eigens für die SagaCharacter Designer und Illustrator Sebastián García Muñoz entwickelt die Figuren und Illustrationen für die Bücher. "Meine Illustrationen entstehen in einem spannenden kreativen Prozess: Wir, also die Autorinnen und ich, überlegen gemeinsam, wie wir den Lesenden das Gefühl vermitteln können, Teil von Wellvern zu sein. Wie müssen unsere Charaktere aussehen, damit sie lebendig und nahbar wirken? Wie bekommen die Orte ihren ganz eigenen Charme?", erklärt Sebastián García Muñoz.Bei Veranstaltungen und Lesungen rund um Eden Hall gibt er zudem Character Design Workshops, in denen Kinder und Jugendliche eigene Figuren entwickeln und zeichnerisch zum Leben erwecken.Ein Buch wie ein KlassikerAuch äußerlich hebt sich "Eden Hall: Das Geheimnis" von vielen aktuellen Kinder- und Jugendbüchern ab. Mit seinem schwarzen Einband, goldenen Ornamenten und markanter Typografie erinnert das Buch an eine aufwendig gestaltete Klassiker-Ausgabe. Einzelne Elemente des Covers sind zudem mit einer fühlbaren 3D-Lackveredelung hervorgehoben. Die zahlreichen farbigen Illustrationen führen die Leserinnen und Leser zusätzlich in die Welt von Wellvern.Ab Oktober öffnet ein Mono-Bookstore in BerlinZum Erscheinen von Band 2 bekommt Eden Hall außerdem erstmals einen eigenen Ort in Berlin: Am Hackeschen Markt eröffnet am 1. Oktober ein Mono-Bookstore, der sich vollständig der Buchreihe widmet. In der Rosenthaler Straße 13 können Besucherinnen und Besucher künftig die Bücher und die Welt von Eden Hall entdecken.Infos zum Buch- Titel: "Eden Hall: Das Geheimnis" (Band 2 der Wellvern-Saga)- Autorinnen: Tina Gerstung, Stella Hempel- Illustrator: Sebastián García Muñoz- Verlag: Studio 10119- Gebundene Ausgabe mit farbigen Illustrationen: Hardcover · 384 Seiten · 26,99 EUR- ISBN: 978-3-9826150-2-8- Empfohlenes Lesealter: ab 10 Jahren- Erscheinungstermin: 14. September 2026Ab sofort im Buchhandel sowie unter www.wellvern.shop erhältlich.Band 1, "Eden Hall: Die Aufnahmeprüfung", erschien 2024. Das Hörbuch wird von Schauspieler Andreas Pietschmann gesprochen und ist unter anderem bei Audible und Thalia sowie als Token für den Galakto Musik- und Hörspielplayer für Kinder erhältlich.Anmerkung für Redaktionen: Digitale Leseproben und gedruckte Rezensionsexemplare auf Anfrage.Pressekontakt:Antje Jochmann | CommunicationsTel.: 0176 2017 6489Email: hello@antjejochmann.deOriginal-Content von: Studio 10119 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176040/6353912