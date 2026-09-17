Köln (ots) -Backstage-Premiere: Motsi und Oti Mabuse gewähren erstmalsprivate Einblicke in ihr echtes, authentisches (Familien-) Leben. Sie öffnen die Türen zu ihrer Welt: bunt, laut, voller Lebensfreude - aber vor allem emotional und zutiefst persönlich. Die sechsteilige Personality-Doku "Motsi&Oti - Meet the Mabuses" ist ab dem 19. Oktober 2026 in der ARD Mediathek verfügbar.Die Kamera begleitet die international bekannten und erfolgreichen Schwestern abseits des Rampenlichts an die Orte, die sie als Menschen privat zeigen und nicht nur als gefeierte Stars. In London, wo Oti Mabuse mit ihrem Mann Marius und der gemeinsamen Tochter lebt und im hessischen Kelkheim, wo Motsi Mabuse, ihr Mann Evgenij und ihre Tochter ein Zuhause gefunden haben.Motsi und Oti Mabuse teilen fröhliche und schillernde Erlebnisse, wie die ausgelassene Feier zu Motsis 45. Geburtstag, aber auch die Glückseligkeit über einfache Dinge wie ein gemeinsames Barbecue mit ihren Familien.WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn: "Motsi Mabuse und ihre Schwester Oti lassen uns nah an ihre Familiengeschichte heran: Lachen und Weinen, Alltag und Glamour, Lautes und Leises. Mit ihrer Energie, ihrer Nahbarkeit und ihrer eigenen Geschichte stehen die beiden Schwestern für genau das Unterhaltungsversprechen, das wir dem Publikum geben: große Emotionen, Spaß und berührende Momente."Die Frage nach Identität und Heimat sind ständige Begleiter der beiden Schwestern. In Südafrika haben sie ihre Kindheit verbracht, hier lebt weiterhin ihre dritte Schwester Phemelo Mabuse, genau wie die Eltern Peter und Dudu Mabuse. Während eines Besuchs in Pretoria macht Motsi Mabuse eine Reise in ihre Vergangenheit und kehrt zurück an die Orte und zu den Menschen, die ihre Kindheit geprägt haben. Und sie erkennt, wer und was sie zu der Persönlichkeit gemacht hat, die sie heute ist.Motsi Mabuse: "Diese Doku gibt einen besonderen Einblick in unsere Familie, in unsere Lebensfreude, unseren Zusammenhalt und auch in die ruhigeren Momente. Für mich war es etwas ganz Besonderes, diese persönliche Reise gemeinsam mit Oti und meiner Familie zu machen und dabei noch einmal mit einem neuen Blick auf unsere Geschichte und unsere Wurzeln zu schauen."Nicht weniger emotional ist die Reise ihrer jüngeren Schwester: Oti Mabuse erwartet ihr zweites Kind. Als sich während der Schwangerschaft unerwartete Wendungen für Oti ergeben, kann sie sich auf eines immer verlassen: die Unterstützung der gesamten Mabuse-Familie und ihre eigene innere Stärke.Oti Mabuse: "Familie bedeutet für mich Zusammenhalt - egal, wie turbulent das Leben gerade ist oder wie weit wir voneinander entfernt sind. Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser Doku einen so persönlichen Einblick in unser Lebengeben und zeigen können, was uns als Schwestern und als Familie verbindet."Es sind vor allem die stillen Momente, die bewegen, wenn die Schwestern ihr Herz und ihre Seele öffnen: in dem Township, wo sie aufgewachsen sind, zuhause am Küchentisch oder in der Garderobe vor einer großen Show. Zwei Super-Moms im Spagat zwischen Kindern und Karriere, die sich gegenseitig immer wieder aufbauen - besonders in Momenten der Unsicherheit und Erschöpfung.Schonungslos ehrlich erzählen sie in der Doku über ihre Strategie im Umgang mit Rassismus, dem sie als People of Color auch heute noch immer wieder ausgesetzt sind. "Motsi & Oti - Meet the Mabuses" zeigt, wie die beiden Frauen sehr persönliche Herausforderungen mit Mut, Lebensfreude und positivem Denken angehen.Das WDR Fernsehen sendet die sechs Folgen von "Motsi&Oti - Meet the Mabuses" ab Freitag, den 30. Oktober im Wochenrhythmus mit je zwei Folgen à 30 Minuten nach dem "Kölner Treff" um 23.59 Uhr. Am Freitag, den 18. September wird Motsi Mabuse in der Jubiläumssendung des "Kölner Treff" zu Gast sein und u.a. über die Dreharbeiten berichten.Die Personality-Doku "Motsi & Oti - Meet the Mabuses" wird von ITV Studios Germany im Auftrag von WDR und HR für die ARD produziert.Redaktion: Katja Banse (WDR) und Ulrike Bremer (HR)Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100kommunikatioin@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6353908