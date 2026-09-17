Über viele Jahre hinweg galt der japanische Yen als eine der langweiligsten, ruhigsten Währungen der Welt. Wer in Yen investierte, wusste meist schon im Voraus, was ihn erwartete. Genau das hat sich seit einigen Monaten spürbar geändert. "Der Yen ist aufgewacht und schwankt gewaltig", sagt Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. "Diese Bewegung könnte sich noch verstärken." Seit Anfang September 2026 ist der Kurs des Yen gegenüber dem Euro und dem Dollar kräftig gestiegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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