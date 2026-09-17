Ressourcenschonendes Wirtschaften ist längst nicht nur mehr ein Umweltthema. Steigende Rohstoffkosten, gefährdete Lieferketten und geopolitische Konflikte um kritische Rohstoffe machen zirkuläres Wirtschaften zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor. "Unternehmen, die sich hier gut aufstellen, werden in den kommenden Jahrzehnten zu den Gewinnern zählen", sagt Thorsten Göbel, Sprecher des Vorstands der Attentium Capital Management AG. In Deutschland wird der Umgang mit Ressourcen und Abfällen bereits seit 1996 durch das Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen geregelt. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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