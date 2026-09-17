Graz (ots) -Wenn die Auftragslage gut ist und ein kleines Unternehmen wächst, klingt das zunächst nach einer Erfolgsgeschichte. Doch mit mehr Kunden, mehr Projekten und mehr Mitarbeitern steigt häufig auch die Belastung für den Unternehmer selbst. Statt mehr Freiraum zu gewinnen, werden die Tage länger. Entscheidungen bleiben am Inhaber hängen, operative Aufgaben häufen sich und für die Weiterentwicklung des Unternehmens fehlt die Zeit.Die naheliegende Reaktion lautet dann oft: noch mehr arbeiten. Doch genau darin liegt das Problem. Denn mehr persönlicher Einsatz kann kurzfristig Engpässe auffangen - eine nachhaltige Wachstumsstrategie ist diese Vorgehensweise jedoch nicht. Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen entsteht Wachstum nicht allein dadurch, dass mehr Aufträge abgearbeitet werden. Entscheidend ist, Strukturen zu schaffen, mit denen das Unternehmen wachsen kann, ohne dass Arbeitsaufwand und Belastung des Inhabers im gleichen Maß zunehmen.Dabei stehen die folgenden fünf Fehler immer wieder im Weg:1. Der Inhaber steckt selbst zu tief im TagesgeschäftEin Kunde hat eine dringende Frage, ein Mitarbeiter braucht eine Entscheidung, ein Angebot muss raus und nebenbei wartet schon das nächste operative Problem. Gerade in kleineren Unternehmen wird der Inhaber schnell zur zentralen Anlaufstelle für nahezu alles. Das funktioniert, solange der Betrieb überschaubar bleibt. Mit zunehmendem Wachstum wird diese Abhängigkeit jedoch zum Problem. Denn wenn ein Großteil der Arbeitszeit dafür benötigt wird, den laufenden Betrieb am Laufen zu halten, fehlt zwangsläufig die Zeit für die Aufgaben, die das Unternehmen langfristig weiterbringen.Hinzu kommt ein weiteres Problem: Wer jeden Tag mitten im Geschehen steckt, verliert leichter den Blick auf das große Ganze. Welche Abläufe kosten unnötig Zeit? Wo entstehen immer wieder dieselben Engpässe? Welche Aufgaben müsste der Chef eigentlich gar nicht selbst erledigen? Das Paradoxe daran: Gerade weil viel zu tun ist, erscheint es unmöglich, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Also arbeitet der Unternehmer weiter im bestehenden System - und verstärkt damit genau die Abhängigkeit, die ihn ausbremst. Wachstum erfordert deshalb nicht zwangsläufig mehr Arbeitsstunden, sondern zunächst mehr Abstand zum Tagesgeschäft.2. Man weiß, was sich ändern müsste - setzt es aber nicht umViele Probleme in Unternehmen sind den Verantwortlichen längst bekannt. Der Vertrieb müsste strukturierter werden. Aufgaben müssten besser verteilt werden. Die Online-Präsenz könnte verbessert werden. Preise müssten überprüft oder Prozesse klarer definiert werden.Zwischen dieser Erkenntnis und der tatsächlichen Umsetzung liegt allerdings eine große Lücke. Ein Grund dafür: Das Ziel ist zwar klar, der Weg dorthin aber nicht. "Wir müssen unseren Vertrieb verbessern" ist beispielsweise noch kein konkreter Maßnahmenplan. Welche Schritte sollen verändert werden? Wer übernimmt welche Aufgabe? Was hat Priorität? Und woran lässt sich erkennen, ob die Veränderung funktioniert?Fehlen darauf konkrete Antworten, entsteht schnell Überforderung. Im ohnehin vollen Arbeitsalltag werden größere Veränderungen dann immer wieder verschoben. Dringende Aufgaben gewinnen gegen wichtige Aufgaben. So vergehen Monate, obwohl die eigentlichen Baustellen längst bekannt sind. Unternehmer sollten deshalb nicht nur fragen, was sich ändern muss, sondern die Veränderung in konkrete, überschaubare Schritte übersetzen und deren Umsetzung verbindlich machen.3. Wiederkehrende Aufgaben werden jedes Mal neu gelöstJe kleiner ein Unternehmen ist, desto häufiger basiert sein Erfolg auf Erfahrung und persönlichem Wissen. Mitarbeiter wissen, wie bestimmte Kunden behandelt werden. Der Chef hat seine eigene Methode, Angebote nachzufassen. Neue Kollegen lernen Abläufe durch Zuruf. Das kann lange funktionieren. Skalierbar ist es jedoch nicht. Denn Wachstum bedeutet zwangsläufig, dass Aufgaben häufiger auftreten und von mehr Menschen übernommen werden müssen. Wenn es dafür keine klaren Abläufe, Verantwortlichkeiten und Standards gibt, wächst mit dem Unternehmen auch das Chaos.Besonders problematisch wird es, wenn Prozesse hauptsächlich in den Köpfen einzelner Personen existieren. Fallen diese aus oder verlassen das Unternehmen, geht wertvolles Wissen verloren. Gleichzeitig muss der Inhaber häufiger eingreifen, weil Entscheidungen und Vorgehensweisen nicht eindeutig geregelt sind. Deshalb lohnt es sich, gerade wiederkehrende Tätigkeiten zu systematisieren. Das klingt zunächst nach zusätzlicher Arbeit. Langfristig sorgt es jedoch dafür, dass nicht jedes Problem erneut gelöst werden muss und schafft damit überhaupt erst die Voraussetzung für Wachstum.4. Zu niedrige Preise werden durch mehr Arbeit kompensiertWenn mehr Gewinn erwirtschaftet werden soll, liegt eine Lösung scheinbar auf der Hand: mehr Kunden gewinnen und mehr Aufträge bearbeiten. Doch bevor Unternehmen ihre Auslastung immer weiter erhöhen, lohnt sich ein Blick auf einen anderen Hebel: die eigenen Preise. Gerade kleinere Unternehmen halten häufig lange an einmal festgelegten Preisen fest. Eine Erhöhung fühlt sich riskant an. Was, wenn Kunden abspringen? Wie kommuniziert man höhere Preise? Und wie lässt sich der neue Preis gegenüber Bestandskunden durchsetzen?Die Folge kann eine ungünstige Spirale sein: Weil die Marge zu gering ist, muss mehr verkauft werden. Mehr Aufträge bedeuten mehr Arbeit. Mehr Arbeit erhöht die operative Belastung, während für strategische Verbesserungen noch weniger Zeit bleibt. Eine Preiserhöhung sollte deshalb weder spontan noch pauschal erfolgen. Unternehmen sollten ihre Kosten, Margen, Positionierung und den tatsächlichen Wert ihrer Leistung regelmäßig überprüfen. Entscheidend ist anschließend, Preisänderungen nachvollziehbar und professionell zu kommunizieren. Denn Wachstum lässt sich nicht nur über die Menge der geleisteten Arbeit erzielen. Auch der Wert, der pro Auftrag erwirtschaftet wird, entscheidet darüber, wie gesund ein Unternehmen wachsen kann.5. Bewertungen und Empfehlungen werden dem Zufall überlassenZufriedene Kunden sind für kleine Unternehmen ein enormer Wert. Trotzdem endet der Prozess bei vielen Betrieben mit der erfolgreichen Leistungserbringung. Ob anschließend eine Bewertung abgegeben oder das Unternehmen weiterempfohlen wird, bleibt weitgehend dem Kunden überlassen. Damit wird Potenzial verschenkt. Statt darauf zu hoffen, dass zufriedene Kunden von sich aus aktiv werden, können Unternehmen einfache Routinen dafür schaffen. Entscheidend ist nicht, möglichst komplizierte Empfehlungsprogramme aufzubauen. Vielmehr geht es darum, geeignete Momente zu identifizieren, in denen Kunden systematisch um Feedback, eine Bewertung oder eine Empfehlung gebeten werden.Hier greift auch der folgende Gedanke: Nicht jede Wachstumsmaßnahme muss zusätzlichen großen Aufwand verursachen. Häufig sind es vergleichsweise kleine, konsequent umgesetzte Veränderungen, die einen spürbaren Effekt erzielen können. Eine standardisierte Bitte um eine Bewertung nach einem erfolgreichen Projekt kostet beispielsweise kaum Zeit. Wird sie dagegen bei jedem Kunden konsequent eingesetzt, kann daraus langfristig ein wertvoller Bestandteil von Vertrieb und Neukundengewinnung werden.Fazit: Wachstum braucht Systeme statt längerer ArbeitstageDie fünf Fehler haben eines gemeinsam: Sie lassen sich kurzfristig durch persönlichen Einsatz kaschieren. Genau deshalb können solche Probleme lange unbemerkt bleiben. Irgendwann stößt dieses Modell jedoch an eine natürliche Grenze. Denn die Arbeitszeit des Unternehmers lässt sich nicht beliebig vervielfachen. Wer Wachstum dauerhaft an den eigenen persönlichen Einsatz koppelt, begrenzt damit gleichzeitig das Wachstum seines Unternehmens. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht "Wie schaffen wir noch mehr?", sondern "Wie schaffen wir es, dass unser Unternehmen besser funktioniert, ohne dass dafür jedes Mal mehr persönlicher Einsatz notwendig ist?"Wer Prozesse definiert, Verantwortlichkeiten klärt, Veränderungen konsequent umsetzt und vorhandene Wachstumshebel wie Preise und Empfehlungen systematisch nutzt, schafft dafür die Grundlage. Dann bedeutet Wachstum nicht automatisch mehr Arbeit - sondern im besten Fall ein Unternehmen, das zunehmend unabhängig vom permanenten Eingreifen seines Inhabers funktioniert.Über Thomas Wabnig:Thomas Wabnig ist der Gründer von Smart Trading Gains und Unternehmenscoach. Er unterstützt Selbstständige sowie kleine und mittelständische Unternehmen dabei, Strukturen und Prozesse zu schaffen, die nachhaltiges Wachstum ermöglichen. Im Fokus stehen dabei klare Verantwortlichkeiten, effizientere Abläufe, ein systematischer Vertrieb und eine bessere wirtschaftliche Steuerung. Mehr Informationen unter: https://stg-unternehmenscoaching.at/Pressekontakt:Smart Trading Gains e.U.E-Mail: support@smarttradinggains.atWeb: https://www.smarttradinggains.atRuben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Smart Trading Gains e.U., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175383/6353925