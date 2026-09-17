Herr Duque wird den Vorsitz der Beratungsgruppe des Fachgremiums für ICC- und CO2-Maßnahmen übernehmen und dabei Perspektiven aus Politik, Wirtschaft und Praxis in die nächste Phase der Arbeit einbringen.

Die International Chamber of Commerce (ICC) und Carbon Measures gaben heute bekannt, dass Iván Duque Márquez, ehemaliger Präsident Kolumbiens, zum Vorsitzenden der neu gegründeten Beratungsgruppe des Technischen Expertengremiums (Technical Expert Panel, TEP) ernannt wurde, die eingerichtet wurde, um die Arbeit des TEP zur CO2-Bilanzierung zu ergänzen.

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Das TEP, das gemeinsam von der ICC und Carbon Measures einberufen wurde, bringt anerkannte Experten aus Wissenschaft, Finanzbuchhaltung, Industrie und Zivilgesellschaft zusammen, um einen weltweit anwendbaren Rahmen für die Bilanzierung von CO2-Emissionen zu entwickeln. Die Arbeit des TEP findet vor dem Hintergrund einer weltweit zunehmenden Dynamik hin zur Harmonisierung der CO2-Bilanzierung statt.

Die Beratergruppe wurde ins Leben gerufen, um die fachliche Arbeit des TEP auf die nächste Stufe zu heben und die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, Führungskräften aus der Wirtschaft und anderen Interessengruppen zu erweitern.

Während die fachlichen Schlussfolgerungen des TEP vollkommen unabhängig sind, wird die Beratergruppe unter dem Vorsitz des ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Iván Duque diese Arbeit beraten und mit unterschiedlichen externen Perspektiven bereichern. Dabei bringt sie Führungskräfte aus verschiedenen Sektoren und Regionen zusammen, um strategische Impulse zu geben und dazu beizutragen, die Relevanz für die Wirtschaft sowie die praktische Anwendbarkeit sicherzustellen.

Weitere Mitglieder der Beratergruppe werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben, wodurch vielfältige Perspektiven aus verschiedenen Sektoren und Regionen zusammengeführt werden, während das TEP seine fachliche Arbeit weiter vorantreibt.

"Die Ernennung von Präsident Duque stellt einen wichtigen Schritt für diese Initiative dar. Seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung werden uns dabei helfen, das Engagement wichtiger Interessengruppen zu stärken und damit den breiteren Dialog über den potenziellen Nutzen eines weltweit einheitlichen Systems zur CO2-Bilanzierung auf Produktebene voranzutreiben", erklärte Andrew Wilson, stellvertretender Generalsekretär des ICC.

Die Leitprinzipien und die umfassende Gesamtbetrachtung des Gremiums schaffen eine gemeinsame Grundlage, indem sie bestehende Ansätze bewerten und aufzeigen, wo noch Lücken bestehen. Der nächste Schritt in der Arbeit des TEP besteht darin, auf der Grundlage der bereits erzielten Fortschritte und unter Einbeziehung der praktischen Erfahrungen von Fachleuten, die täglich in diesem Bereich tätig sind, einen weltweit anwendbaren Rahmen für die Kohlenstoffbilanzierung zu entwickeln.

Als Vorsitzender wird Herr Duque dazu beitragen, die Zusammenarbeit mit Führungskräften aus der Wirtschaft, politischen Entscheidungsträgern und Fachleuten aus der Praxis zu vertiefen. Auf der Grundlage seiner Erfahrungen in der Regierung und im Bereich der Wirtschaftsförderung wird er Möglichkeiten für einen fachlichen Dialog, aktives Zuhören und gemeinsame Gestaltung schaffen, um zu erörtern, was die Umsetzung in der Praxis erfordern wird.

"Es ist mir eine große Ehre, dem Team von Carbon Measures beizutreten und dazu beizutragen, die Weiterentwicklung höchster Standards in der Klimabilanzierung voranzutreiben", sagte Iván Duque, Chair der TEP-Beratergruppe. "Dies wird dazu beitragen, mehr und bessere Projekte zu entwickeln und gleichzeitig die Transparenz bei der Mobilisierung von Kapital für die Dekarbonisierung zu verbessern."

Duque bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Regierungsarbeit, Wirtschaftsförderung und Klimapolitik in diese Funktion ein. Als Präsident Kolumbiens von 2018 bis 2022 verpflichtete sich seine Regierung dazu, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 51 zu senken und bis 2050 CO2-Neutralität zu erreichen. Diese Verpflichtungen wurden anschließend im kolumbianischen Klimaschutzgesetz von 2021 verankert. Zuvor war Duque mehr als ein Jahrzehnt bei der Interamerikanischen Entwicklungsbank tätig und engagiert sich seit seinem Ausscheiden aus dem Amt weiterhin aktiv für globale Klima-, Naturschutz- und Wirtschaftsentwicklungsfragen durch seine Arbeit mit Organisationen wie Conservation International, dem Bezos Earth Fund und Concordia, wo er die Concordia Amazon Initiative ins Leben rief.

"Die technische Umsetzung muss zwar stimmen, doch das ist nur ein Teil des Ganzen. Wenn wir ein Rahmenwerk für die CO2-Bilanzierung schaffen wollen, das in realen Lieferketten funktioniert, benötigen wir Beiträge von Unternehmen, politischen Entscheidungsträgern und anderen Führungskräften, die verstehen, wie dies in der Praxis funktionieren muss", sagte Amy Brachio, CEO von Carbon Measures. "Präsident Duque weiß aus eigener Erfahrung, wie Wirtschaftswachstum, öffentliche Politik und Klimaschutz miteinander verflochten sind. Ich freue mich sehr, dass er die Leitung der Beratergruppe übernimmt und uns dabei unterstützt, im Zuge der weiteren Arbeit der TEP mehr Stimmen in den Prozess einzubeziehen."

Über die International Chamber of Commerce

Die International Chamber of Commerce (ICC) ist die institutionelle Vertretung von mehr als 45 Millionen Unternehmen in über 170 Ländern. Die Kernaufgabe der ICC besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft für alle Menschen funktioniert jeden Tag und überall. Durch eine einzigartige Kombination aus Interessenvertretung, Lösungsansätzen und Festlegung von Standards fördern wir den internationalen Handel, verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln und einen globalen Regulierungsansatz und bieten darüber hinaus marktführende Dienstleistungen im Bereich der Streitbeilegung an. Zu unseren Mitgliedern zählen viele der weltweit führenden Unternehmen, KMU, Wirtschaftsverbände und lokale Handelskammern.

Über Carbon Measures

Carbon Measures ist ein globaler Zusammenschluss führender Unternehmen, die sich für die Weiterentwicklung eines auf Ledgern basierenden Rahmens für die CO2-Bilanzierung einsetzen, der genaue, überprüfbare und zeitnahe Daten auf Unternehmens- und Produktebene liefert. Darüber hinaus fordert Carbon Measures Richtlinien zur CO2-Intensität auf Produktebene, die Innovation, Wettbewerb und marktbasierte Lösungen zur Emissionsminderung fördern. Um mehr über Carbon Measures zu erfahren, besuchen Sie bitte carbonmeasures.org.

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