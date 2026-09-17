Die BYD-Aktie hat Anlegern in den vergangenen Monaten keine große Freude bereitet. Seit dem Frühjahr 2025 befindet sich der chinesische NEV-Hersteller in einem Abwärtstrend. Zwar gelang im Juli eine Erholung, doch seit Ende August bestimmen die Bären wieder das Geschehen. Am Donnerstag geht es für die Aktie aber um +2,5% auf 81,15 HK$ hinauf. Das sorgt für Rückenwind und so kann es jetzt weitergehen. Europa wird zur nächsten Wachstumsmaschine Operativ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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