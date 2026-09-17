Teltow (ots) -Pizza Hut war lange eine Erfolgsgeschichte im Franchise. Heute kämpft die Traditionsmarke mit sinkenden Verkäufen und schließt Hunderte Standorte. Dabei wird deutlich, dass ein Konzept, das jahrzehntelang funktioniert hat, nicht automatisch zukunftsfähig bleibt.Gerade erfolgreiche Franchises laufen Gefahr, notwendige Veränderungen zu spät anzustoßen. Entscheidend ist, dass neue Anforderungen schnell in funktionierende Abläufe für das gesamte System übersetzt werden. Nachfolgend erfahren Sie, woran Franchisegeber erkennen, dass ihr Konzept an Wettbewerbsfähigkeit verliert, welche Fehler Wachstum gefährden und wie sich ein bestehendes System rechtzeitig weiterentwickeln lässt.Wenn nicht mehr nur einzelne Standorte schwächelnSchlechte Ergebnisse einzelner Betriebe müssen noch kein grundsätzliches Problem des Franchisekonzepts bedeuten. Standort, lokale Konkurrenz oder operative Fehler können dafür verantwortlich sein. Kritischer wird es, wenn sich dieselbe Entwicklung an vielen Stellen gleichzeitig zeigt.Ein wichtiger Frühindikator sind deshalb die systemweiten Vergleichsumsätze. Gehen diese über mehrere Quartale im gesamten Netz zurück, spricht vieles für ein strukturelles Problem. Zusätzlich lohnt der Blick auf die Kundenfrequenz. Sinkt sie unabhängig von kurzfristigen Rabatten und Aktionen, verliert das Angebot möglicherweise an Relevanz.Auch Entwicklungen innerhalb des Franchisesystems liefern Hinweise. Bewerben sich weniger Interessenten um neue Lizenzen oder verlängern bestehende Partner ihre Verträge seltener, sollte der Franchisegeber genauer hinsehen. Schließlich entscheiden Franchisenehmer auf Grundlage ihrer wirtschaftlichen Perspektive, ob sie weiterhin in das Konzept investieren möchten.Hinzu kommt die Rentabilität der Betriebe. Selbst stabile Umsätze können über Probleme hinwegtäuschen, wenn gleichzeitig die Margen schrumpfen. Steigen etwa Personal-, Waren-, Plattform- oder Lieferkosten stärker als die Erlöse, verliert das Geschäftsmodell für die Partner zunehmend an Attraktivität.Langjähriger Erfolg kann Veränderungen erschwerenGerade etablierte Systeme stehen vor einem besonderen Problem: Was über viele Jahre funktioniert hat, wird häufig nur weiter optimiert, anstatt grundsätzlich hinterfragt zu werden. Währenddessen verändern sich die Erwartungen der Kunden. Digitale Bestellmöglichkeiten, Lieferplattformen und eine höhere Preissensibilität stellen Geschäftsmodelle vor neue Anforderungen.Mit der Größe eines Franchisesystems steigt zugleich die Komplexität notwendiger Anpassungen. Neue Produkte, Prozesse oder Preismodelle betreffen zahlreiche wirtschaftlich eigenständige Partner. Viele haben erhebliche Summen in ihre Standorte investiert und betrachten größere Veränderungen deshalb zunächst auch als Risiko.Franchisegeber müssen ihre Partner daher frühzeitig einbinden, Entscheidungen nachvollziehbar erklären und wirtschaftliche Auswirkungen transparent machen. Ein funktionierender Franchisebeirat kann dabei helfen, unterschiedliche Interessen zusammenzuführen. Fehlen solche Strukturen, drohen lange interne Abstimmungen, während Wettbewerber schneller reagieren.Hinzu kommt, dass Finanzkennzahlen Veränderungen häufig erst mit Verzögerung sichtbar machen. Ein System kann noch profitabel erscheinen, obwohl Kunden bereits häufiger zur Konkurrenz wechseln. Bis sich diese Entwicklung deutlich in den Umsätzen niederschlägt, können Marktanteile dauerhaft verloren gehen.Neue Konzepte zuerst im Kleinen testenBesteht Anpassungsbedarf, sollte nicht das gesamte Netzwerk gleichzeitig umgestellt werden. Sinnvoller ist es, neue Produkte, Standortkonzepte oder Prozesse zunächst in wenigen ausgewählten Betrieben zu testen. Zeitraum und Erfolgskennzahlen sollten bereits vor dem Start feststehen. So lässt sich mit überschaubarem Risiko prüfen, was in der Praxis funktioniert.Dabei sollten Franchisenehmer nicht nur über Neuerungen informiert, sondern aktiv in die Entwicklung einbezogen werden. Testpartner kennen die Abläufe im Tagesgeschäft und können früh auf Schwierigkeiten hinweisen. Zugleich können sie später als Multiplikatoren dienen und die Akzeptanz innerhalb des Netzwerks erhöhen.Nach einer erfolgreichen Pilotphase bietet sich ein gestufter Rollout an. Zunächst können Standorte folgen, die über ausreichende operative Kapazitäten verfügen. Schulungen, genügend Vorlauf für notwendige Investitionen und klare wirtschaftliche Ziele erleichtern anschließend die Übertragung auf weitere Betriebe.Parallel müssen neue Standards dokumentiert werden. Das Franchisehandbuch sollte deshalb mit der praktischen Weiterentwicklung Schritt halten. Berühren Anpassungen vertragliche Regelungen, müssen zudem die rechtlichen Auswirkungen geprüft werden.Anpassungsfähigkeit wird zum ErfolgsfaktorAuch nach dem Rollout müssen Franchisegeber messen, ob eine Veränderung tatsächlich die gewünschten Ergebnisse erzielt. Neben Umsatz und Kundenfrequenz spielen dabei Rentabilität, operative Umsetzbarkeit und Rückmeldungen der Partner eine wichtige Rolle.Gerade große Franchisesysteme stehen vor einem Balanceakt: Einerseits benötigen sie einheitliche Standards, andererseits müssen sie schnell auf veränderte Marktbedingungen reagieren können. Frühere Erfolge schützen dabei weder vor neuen Wettbewerbern noch vor veränderten Kundenbedürfnissen oder steigenden Kosten.Entscheidend ist deshalb, Warnsignale früh zu erkennen und Anpassungen strukturiert zu erproben. Zukunftsfähig bleibt ein Franchisesystem nicht bestehen, indem es möglichst lange am Bewährten festhält, sondern indem es Veränderungen rechtzeitig in funktionierende Standards für das gesamte Netzwerk übersetzt.Über Jana Jabs:Jana Jabs ist Franchise-Expertin und begleitet Unternehmen bereits seit mehr als zehn Jahren beim Aufbau einer digitalen Wissenssammlung. Als Franchise-Beraterin unterstützt sie Unternehmer dabei, ein nachhaltiges Franchise-System aufzubauen und ihr Business-Wissen digital als Handbuch abzubilden und allen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen dazu unter: https://www.franchisemacher.de/Pressekontakt:Die FranchiseMacher GmbHVertreten durch: Jana Jabs und Eugen Marquardhttps://www.franchisemacher.deinfo@franchisemacher.deOriginal-Content von: Die FranchiseMacher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181706/6353951