München (ots) -Studiosus startet in die Europa-Saison mit 150 Reisen im Programm. Neue Angebote gibt es u. a. in der Türkei, Mittelengland, Nordfrankreich und Skandinavien. Buchbar sind die Reisen über Reisebüros, online und im ServiceCenter von Studiosus.Der frisch erschienene Europa-Katalog 2027 von Studiosus bündelt auf 400 Seiten rund 150 Touren in über 30 Länder. 12 Reisen sind neu im Programm. Für intensive Erlebnisse sorgen speziell qualifizierte Reiseleiterinnen und Reiseleiter, die als Brückenbauer fundierte Einblicke in Kultur, Wirtschaft sowie Gesellschaft geben und Begegnungen zu einem Höhepunkt machen. Das neue Programm erweckt klassische Urlaubsländer mit frischen Perspektiven zum Leben und bietet naturnahe Erlebnisse im hohen Norden.Die 12-tägige Tour "Türkei - von Kappadokien nach Istanbul" verknüpft die Antike mit der Gegenwart. Auf dem Programm: historische Felsenkirchen, Feenkamine und berühmte antike Stätten wie Ephesus, Pergamon und Troia. Zwischen den Ausgrabungen erzählt die Studiosus-Reiseleiterin von Helden, Göttern - und über den Troia-Entdecker Schliemann. Zudem gibt sie bei der Fahrt über die Dardanellen Einblicke in die aktuelle politische Stimmung im Land. Krönender Abschluss der Reise: Istanbul mit Hagia-Sophia, Großem Basar und viel Bosporus-Flair.In Mittelengland geht es hinein ins Herz des Landes: Hier trifft die traditionsreiche Universitätsstadt Cambridge auf die einstige Industriemetropole Birmingham, die sich mit spektakulären Bauten neu erfunden hat. Darüber hinaus auf dem Programm: eines der prächtigsten Herrenhäuser Englands, traumhafte Gärten und Bilderbuchlandschaften im Peak District. Außerdem sind Studiosus-Reisende zu Gast bei einem Hoflieferanten: In der Porzellanmanufaktur Wedgwood krönt ein Cream Tea den Blick hinter die Kulissen. Ein Argument für klimabewusste Urlauberinnen und Urlauber: Die Reise ist auch mit Bahnanreise buchbar.Im Norden Frankreichs wiederum führt eine neue Reise von Nancy und Metz über Monets Giverny bis in die Champagne. Die wechselvolle deutsch-französische Geschichte zeigt sich dabei in Verdun und in der Kathedrale von Reims, in der sich De Gaulle und Adenauer die Hand reichten. Zudem eröffnet die 12-tägige Tour Studiosus-Gästen beim Plausch mit einem Apfelbauern neue Einsichten und lässt sie bei einem Picknick das französische Savoir-vivre genießen.Außergewöhnliche und naturnahe Erlebnisse warten am nördlichen Rand Europas: Ein Highlight ist die neue achttägige Reise "Vesterålen und Lofoten - nordischer Naturzauber". Sie wird in kleiner Gruppe mit maximal 12 Teilnehmern durchgeführt. Dadurch sind persönliche Erfahrungen besonders intensiv, etwa bei einer Begegnung mit der Kultur der Sámi, der Ureinwohner Skandinaviens, oder einem Gespräch mit einem Einwanderer. Ein großer Moment wartet im Trollfjord: Ein Hybridschiff manövriert die Kleingruppe fast lautlos durch die von über 1000 Meter hohen Klippen gerahmte Meerenge. Viele Termine dieser Reise sind gezielt auf die Nordlichtsaison abgestimmt und bereits ab Februar 2027 buchbar.Die neuen Reisen im Überblick:Griechenland - die Seele des PeloponnesWesttürkei - mit MußeTürkei - von Kappadokien nach IstanbulTürkei - umfassendMalta - Gozo umfassend entdeckenNormandie - Champagne durch den Norden FrankreichsNiederlande - ImpressionenPortugal - Portugals grüner NordenAzoren - Sao Miguel unter weitem HorizontMittelengland - das Herz der InselLofoten und Vesterålen - nordischer NaturzauberOstgrönland - Begegnungen in der ArktisWeitere Informationen gibt es in Reisebüros, im Internet und im ServiceCenter von Studiosus unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 - 2401 2401 (aus D, A und CH).Über die Unternehmensgruppe StudiosusMenschen begegnen und Kulturen erleben: Studiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine konsequente Qualitätsstrategie mit hervorragenden Reiseleiterinnen und Reiseleitern, zertifiziertes Sicherheitsmanagement und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Für sein Nachhaltigkeitsengagement wurde der Veranstalter mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem CSR-Preis der Bundesregierung, dem Europäischen CSR-Preis sowie der EcoTrophea des Deutschen Reiseverbands. Zur Unternehmensgruppe Studiosus gehören auch die Veranstalter Marco Polo, Experte für spannende Entdeckerreisen, sowie der Slow-Trekking-Marktführer Hauser Exkursionen. Im Jahr 2025 lag der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe Studiosus bei 278.800.000 Euro. Das Gesamtangebot 2026 umfasst mehr als 1300 Reisen in über 120 Länder weltweit. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40194/6353958