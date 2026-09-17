Berlin (ots) -Verbraucherinitiative fordert Ende des Verkaufsverbots für Nikotin Pouches, verbindliche Standards, Alterskontrollen und wirksame MarktaufsichtConsiderate Pouchers fordert einen spezifischen gesetzlichen Rahmen für tabakfreie Nikotinbeutel ("Nikotin Pouches"). Die Verbraucherinitiative teilt das Ziel eines konsequenten Jugend- und Gesundheitsschutzes. Aus ihrer Sicht sollte die politische Debatte jedoch nicht bei der Nicht-Verkehrsfähigkeit der Produkte stehen bleiben. Wo Nachfrage und Bezugswege über einen wachsenden Graumarkt trotz bestehender Beschränkungen bestehen, brauche es klare Regeln und wirksame Kontrollen. Damit widerspricht Considerate Pouchers einigen deutschen und europäischen Gesundheitsorganisationen, die an der derzeitigen Nicht-Verkehrsfähigkeit von Nikotin Pouches in Deutschland festhalten wollen."Nikotin ist nicht harmlos. Gerade deshalb brauchen wir verbindliche Altersgrenzen, Nikotinobergrenzen, Qualitätsstandards und kontrollierte Vertriebswege", sagt Juan Taborcia, Sprecher von Considerate Pouchers. "Das derzeitige Verkaufsverbot schafft diese Kontrollen nicht. Ganz im Gegenteil: Gerade junge Menschen haben einen leichteren Zugang über den Graumarkt ohne Alterskontrollen."Nikotin Pouches sind nicht harmlos und enthalten weiterhin das abhängig machende Nikotin. Für erwachsene Raucher ist jedoch entscheidend, dass bei Nikotinbeuteln kein Tabak verbrannt und kein Tabakrauch inhaliert wird. Ein vollständiger Umstieg vom Zigarettenrauchen auf Nikotin Pouches kann daher die Aufnahme zahlreicher Schadstoffe vermeiden, die beim Verbrennen von Tabak entstehen."Der Ansatz der Schadensminderung wird von Teilen der Gesundheitsorganisationen bislang weitgehend ausgeblendet", kritisiert Taborcia. "Wer die gesundheitlichen Folgen des Rauchens reduzieren will, sollte auch berücksichtigen, dass rauchfreie Nikotinprodukte ein anderes Risikoprofil haben als verbrannte Tabakprodukte."Deutschland steht gleichzeitig weiterhin vor hohen Raucherzahlen. Die DEBRA-Studie weist seit Jahren eine Rauchprävalenz von rund 30 Prozent aus. In Schweden, wo mehr Menschen Nikotin Pouches nutzen, lag der Anteil der täglich Rauchenden 2024 dagegen bei 5,4 Prozent. Das schwedische Beispiel lässt sich nicht eins zu eins übertragen, zeigt aber, dass bei der Reduktion des Rauchens auch unterschiedliche Risikoprofile von Nikotinprodukten Teil der Debatte sind.Nikotin Pouches sind in Deutschland derzeit nicht verkehrsfähig. Gleichzeitig lassen sich bestehende Bezugswege, insbesondere über grenzüberschreitende Angebote, nicht vollständig unterbinden. Aus Sicht von Considerate Pouchers stellt sich deshalb die Frage, wie der tatsächliche Zugang zu den Produkten wirksamer kontrolliert werden kann. Darüber hinaus dokumentiert der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages Modellrechnungen, nach denen ein regulierter Markt erhebliche Steuer- und Umsatzsteuereinnahmen ermöglichen könnte. Für 2026 werden je nach Modell 311 bis 368 Millionen Euro genannt; für 2027 bis 2029 kumuliert 1,85 bis 2,2 Milliarden Euro. Dabei handelt es sich ausdrücklich um Schätzungen, nicht um festgestellte Steuerausfälle."Gesundheitsschutz und Steuereinnahmen gegeneinander auszuspielen, greift zu kurz", so Taborcia. "Entscheidend ist, welche Regeln in der Realität für mehr Schutz sorgen. Wenn Nachfrage und Bezugswege bereits bestehen, sollte der Staat Möglichkeiten haben, Altersgrenzen, Produktqualität, Vertrieb und Besteuerung wirksam zu kontrollieren."Considerate Pouchers fordert deshalb einen spezifischen gesetzlichen Rahmen mit 18+-Regelung, verbindlichen Produkt- und Qualitätsstandards, Nikotinobergrenzen, transparenter Kennzeichnung, kontrollierten Vertriebswegen, wirksamer Marktaufsicht und angemessener Besteuerung."Regulierung bedeutet nicht Verharmlosung. Regulierung bedeutet Verantwortung."Pressekontakt:Raik PackeiserGeschäftsleiterE-Mail: raik.packeiser@per-group.comTelefon: +49 511 132214-11Mobil: +49 1795100004Original-Content von: Considerate Pouchers, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180941/6353971