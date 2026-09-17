Die nächste Phase des Impact Investing geht über klassische Entwicklungsziele hinaus: Dies wurde heute beim 20-jährigen Jubiläum des European Fund for Southeast Europe (EFSE) sichtbar. In Mostar wurden weitere Finanzierungen unterzeichnet, mit denen erneut privates Kapital für die Nachbarn Europas mobilisiert wird. Seit seiner Gründung zeigt der von Finance in Motion co-verwaltete Fonds, dass Entwicklungsfinanzierung wirtschaftlich tragfähig sein kann und gleichzeitig Impact generiert. Diese Fonds verbinden öffentliches mit privatem Kapital. Über sein Netzwerk aus Partnerbanken verbessert EFSE den Zugang zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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