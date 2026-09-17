Obwohl unsere Sonne gut erforscht ist, gibt sie der Forschung noch manches Rätsel auf. Wissenschaftler glauben, dass sie ein paar davon durch eine neue Hypothese lösen könnten: Die Sonne hat einmal einen Planeten verschluckt, der mehrfach so massereich wie die Erde war. Kein Stern im Universum ist so gut erforscht wie unsere Sonne. Dennoch gibt sie der Wissenschaft bis heute Rätsel auf, da sie in manchen Punkten von dem Standardmodell für die Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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